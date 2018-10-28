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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 жов, 2018 22:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Зря кстати Влад написал что в Одессе неперспективно покупать недвигу. Как по мне, то перспективней чем в Киеве.
Додано: Нед 28 жов, 2018 23:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я тоже так думаю . Особенно котлованы в хороших местах.
А хороших мест в Одессе намного меньше, чем в Киеве. В Киеве ветку метро протянули и место сразу стало хорошим.
Додано: Нед 28 жов, 2018 23:42
в ближайшие 2 года в Украине имеют перспективу только те места где есть приток валюты, это Одесса и Львов+ транзитный и туристический потенциалы. Проблема Одессы в том что она "ватная", но это постепенно меняется.Ещё лет 5 и она будет проукраинской.
Додано: Нед 28 жов, 2018 23:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 29 жов, 2018 00:28
А что за жк ?
Живите своим умом!
Додано: Пон 29 жов, 2018 00:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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