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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2493249424952496

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1143
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
246
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1143
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 22:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зря кстати Влад написал что в Одессе неперспективно покупать недвигу. Как по мне, то перспективней чем в Киеве.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 23:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Зря кстати Влад написал что в Одессе неперспективно покупать недвигу. Как по мне, то перспективней чем в Киеве.


Я тоже так думаю :). Особенно котлованы в хороших местах.
А хороших мест в Одессе намного меньше, чем в Киеве. В Киеве ветку метро протянули и место сразу стало хорошим.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 23:42

  Elensk написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Зря кстати Влад написал что в Одессе неперспективно покупать недвигу. Как по мне, то перспективней чем в Киеве.


Я тоже так думаю :). Особенно котлованы в хороших местах.
А хороших мест в Одессе намного меньше, чем в Киеве. В Киеве ветку метро протянули и место сразу стало хорошим.

в ближайшие 2 года в Украине имеют перспективу только те места где есть приток валюты, это Одесса и Львов+ транзитный и туристический потенциалы. Проблема Одессы в том что она "ватная", но это постепенно меняется.Ещё лет 5 и она будет проукраинской.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 23:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Проблема Одессы в том, что ее застраивают жадные, тупые дол6оебы. Вчера проходил мимо бывшего Мегалайна на ТЗ. Одно из лучших мест в Одессе. Закопаны охулиарды бабосов в фундамент. Продавать собираются по невменяемым ценникам. И....... мокрый фасад и внешние стены из пеноблока.
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 00:28

  airmax78 написав:Проблема Одессы в том, что ее застраивают жадные, тупые дол6оебы. Вчера проходил мимо бывшего Мегалайна на ТЗ. Одно из лучших мест в Одессе. Закопаны охулиарды бабосов в фундамент. Продавать собираются по невменяемым ценникам. И....... мокрый фасад и внешние стены из пеноблока.
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А что за жк ?
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 00:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:А что за жк ?


Нэ надо. Долгострой в море. Для любителей острых ощущений с лишними деньгами.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 00:59

  Elensk написав:
  zzzzzz написав:А что за жк ?


Нэ надо. Долгострой в море. Для любителей острых ощущений с лишними деньгами.


Спасибо. Почитал историю. Но там же деньги частных инвесторов не привлекались ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 01:36

kingkongovets
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Alex3
 
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