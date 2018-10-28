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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 жов, 2018 22:36
Зря кстати Влад написал что в Одессе неперспективно покупать недвигу. Как по мне, то перспективней чем в Киеве.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 28 жов, 2018 23:37
Оранжевый-хит сезона написав:
Зря кстати Влад написал что в Одессе неперспективно покупать недвигу. Как по мне, то перспективней чем в Киеве.
Я тоже так думаю
. Особенно котлованы в хороших местах.
А хороших мест в Одессе намного меньше, чем в Киеве. В Киеве ветку метро протянули и место сразу стало хорошим.
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Elensk
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Додано: Нед 28 жов, 2018 23:42
Elensk написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Зря кстати Влад написал что в Одессе неперспективно покупать недвигу. Как по мне, то перспективней чем в Киеве.
Я тоже так думаю
. Особенно котлованы в хороших местах.
А хороших мест в Одессе намного меньше, чем в Киеве. В Киеве ветку метро протянули и место сразу стало хорошим.
в ближайшие 2 года в Украине имеют перспективу только те места где есть приток валюты, это Одесса и Львов+ транзитный и туристический потенциалы. Проблема Одессы в том что она "ватная", но это постепенно меняется.Ещё лет 5 и она будет проукраинской.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Пон 29 жов, 2018 00:28
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 29 жов, 2018 00:46
zzzzzz написав:
А что за жк ?
Нэ надо. Долгострой в море. Для любителей острых ощущений с лишними деньгами.
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Elensk
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Додано: Пон 29 жов, 2018 00:59
Elensk написав: zzzzzz написав:
А что за жк ?
Нэ надо. Долгострой в море. Для любителей острых ощущений с лишними деньгами.
Спасибо. Почитал историю. Но там же деньги частных инвесторов не привлекались ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 29 жов, 2018 01:36
kingkongovets
Зарабатываете на съемках видео? или просто хобби - дополнительный доход к основному?
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Alex3
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Додано: Пон 29 жов, 2018 06:27
Alex3 написав:kingkongovets
Зарабатываете на съемках видео? или просто хобби - дополнительный доход к основному?
да просто хобби)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Пон 29 жов, 2018 07:58
zzzzzz написав:
Если ты про Антоновича 136 , то ДИМ влупит цену со старта наверно все 50 к , судя по тому как он в Автографе поступил
35-45k вроде
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lensky
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