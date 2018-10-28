Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Кому не нравится навигатор, тот па 40кету в фк2 берет.
Посмотрела на колючую проволоку на первом плане, очень понравилось, надо побольше по городу развесить ))) У всех обеспеченных людей колючая проволока вызывает ассоциации с ЕС, никак не с трущобами Бразилии ))) С добрым утром, страна!
Первый написав:Кому не нравится навигатор, тот па 40кету в фк2 берет.
Посмотрела на колючую проволоку на первом плане, очень понравилось, надо побольше по городу развесить ))) У всех обеспеченных людей колючая проволока вызывает ассоциации с ЕС, никак не с трущобами Бразилии ))) С добрым утром, страна!
Колючка вокруг стройки из э маст. На стройке воруют.
Первый написав:Кому не нравится навигатор, тот па 40кету в фк2 берет.
Посмотрела на колючую проволоку на первом плане, очень понравилось, надо побольше по городу развесить ))) У всех обеспеченных людей колючая проволока вызывает ассоциации с ЕС, никак не с трущобами Бразилии ))) С добрым утром, страна!
Колючка вокруг стройки из э маст. На стройке воруют.
Ага, и вышки с вертухаями по углам тоже маст хэв, чтобы строители по европам не разбежались