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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2494249524962497

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1143
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
246
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1143
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 09:15

  zzzzzz написав:remark

Секція3 1А 2-4 54,90 17 700 грн. 971 730 грн. 15 000 грн. 823 500 грн.
Секція3 1Б 2-4 54,90 17 700 грн. 971 730 грн. 15 000 грн. 823 500 грн.
Секція4 1А 2-14 54,90 17 700 грн. 971 730 грн. 15 000 грн. 823 500 грн.
Секція4 1Б 2-14 54,90 17 700 грн. 971 730 грн. 15 000 грн. 823 500 грн.

Прайс Навигатор говорит, что объекты типа Мракс, должны вырасти за следующий год на 40-50% от сегодняшней цены.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 09:25

  lensky написав:
  zzzzzz написав:
Если ты про Антоновича 136 , то ДИМ влупит цену со старта наверно все 50 к , судя по тому как он в Автографе поступил

35-45k вроде

42 кгрн чикага с терасой на етапе 3-4 етаж с видом на олимпийский. Ржали всем форумом.

Зи. Всіх з новим тижнем болі...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 09:39

  UA написав:
  zzzzzz написав:remark

Секція3 1А 2-4 54,90 17 700 грн. 971 730 грн. 15 000 грн. 823 500 грн.
Секція3 1Б 2-4 54,90 17 700 грн. 971 730 грн. 15 000 грн. 823 500 грн.
Секція4 1А 2-14 54,90 17 700 грн. 971 730 грн. 15 000 грн. 823 500 грн.
Секція4 1Б 2-14 54,90 17 700 грн. 971 730 грн. 15 000 грн. 823 500 грн.

Прайс Навигатор говорит, что объекты типа Мракс, должны вырасти за следующий год на 40-50% от сегодняшней цены.

Кому не нравится навигатор, тот па 40кету в фк2 берет.
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Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 09:49

  Первый написав:Кому не нравится навигатор, тот па 40кету в фк2 берет.
Зображення

Посмотрела на колючую проволоку на первом плане, очень понравилось, надо побольше по городу развесить ))) У всех обеспеченных людей колючая проволока вызывает ассоциации с ЕС, никак не с трущобами Бразилии )))
С добрым утром, страна!
stm
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 09:53

  stm написав:
  Первый написав:Кому не нравится навигатор, тот па 40кету в фк2 берет.
Зображення

Посмотрела на колючую проволоку на первом плане, очень понравилось, надо побольше по городу развесить ))) У всех обеспеченных людей колючая проволока вызывает ассоциации с ЕС, никак не с трущобами Бразилии )))
С добрым утром, страна!

Колючка вокруг стройки из э маст. На стройке воруют.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 10:02

  airmax78 написав:
  stm написав:
  Первый написав:Кому не нравится навигатор, тот па 40кету в фк2 берет.
Зображення

Посмотрела на колючую проволоку на первом плане, очень понравилось, надо побольше по городу развесить ))) У всех обеспеченных людей колючая проволока вызывает ассоциации с ЕС, никак не с трущобами Бразилии )))
С добрым утром, страна!

Колючка вокруг стройки из э маст. На стройке воруют.

Ага, и вышки с вертухаями по углам тоже маст хэв, чтобы строители по европам не разбежались
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 10:03

stm
Яке ж воно добре?
Новий тиждень поневірянь і зубожіння. Все не так, навіть колючий дріт на будівництві....
Все робиться до гіршого :(

Зи. 69тий. В точку!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 10:05

хотел бы я посмотреть на входные двери тех, кого так сильно будоражит колючка на заборе стройки
вот же ж ханжи, а
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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