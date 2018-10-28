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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2496249724982499>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1143
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
246
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1143
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 10:33

  UA написав:Студии - вагончики с видом на стену в 12 метрах?))


да кого сейчас волнуют такие мелочи?
керамофасады и мопы - вот наши новые приоритеты!
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 10:35

UA
Для економа вид не важливий. Всі з цим погодилися.
4 стіни, не капає, не задуває. Сральнік. Начебто все.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 10:48

А почем в Чикаго сейчас продают метры ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 10:52

  Первый написав:
  lensky написав:
  zzzzzz написав:
Если ты про Антоновича 136 , то ДИМ влупит цену со старта наверно все 50 к , судя по тому как он в Автографе поступил

35-45k вроде

42 кгрн чикага с терасой на етапе 3-4 етаж с видом на олимпийский. Ржали всем форумом.

Зи. Всіх з новим тижнем болі...



Укрбуд Ла-Манш на этапе огородили участок и даже яму не начали копать--от 50 кгрн, на жилянской рядом с роял тауэр от 55кгрн на этапе 2 этажа
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:00

  Первый написав:UA
Для економа вид не важливий. Всі з цим погодилися.
4 стіни, не капає, не задуває. Сральнік. Начебто все.

Кстати в общажке 1к без ремонта в продаже нет совсем. Даже 2-3 этажи под аренду разобрали.
Рылы говорят, потенциальные покупатели смотрели ФК2, ЦП крутили у виска и бегом бежали в общажку с 2 Га придомовой территории.
На сегодняшний день, такой придомовой не имеет ни один новострой на Печерске.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:01

  kingkongovets написав:хотел бы я посмотреть на входные двери тех, кого так сильно будоражит колючка на заборе стройки
вот же ж ханжи, а

Это опять же очень ханжество, но красивая массивная с большим замком (разве что не амбарным) всё как тут - красота с налетом небезопасности :)
И именно эту дверь, как раз с этой стороны, обсуждали весьма в забавной для меня манере
друзья-друзей: новозеландец и немец. Практически слово в слово:
- у тебя красивая дверь
- спасибо
- а почему она такая массивная и железная?
- это - моё обманчивое ощушение безопасности. У нас обчищают квартиры, моя дверь может остановить воров на минут 15... Но вы не переживайте Киев, в целом, безопасный город, ну кроме ночи на Троещине...)))

Так что в эстетическом плане ко мне придраться нельзя. Но именно когда второй человек задал тот же вопрос, в той же последовательности, я уже хохотала с себя. Мой диалог о безопасности города как-то шел в разрез с дверью... )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:02

  kingkongovets написав:
  UA написав:Студии - вагончики с видом на стену в 12 метрах?))


да кого сейчас волнуют такие мелочи?
керамофасады и мопы - вот наши новые приоритеты!

Может строить вообще без окон?...теплопотери меньше.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:08

  stm написав:Это опять же очень ханжество, но красивая массивная с большим замком (разве что не амбарным) всё как тут - красота с налетом небезопасности :)
И именно эту дверь, как раз с этой стороны, обсуждали весьма в забавной для меня манере
друзья-друзей: новозеландец и немец. Практически слово в слово:
- у тебя красивая дверь
- спасибо
- а почему она такая массивная и железная?
- это - моё обманчивое ощушение безопасности. У нас обчищают квартиры, моя дверь может остановить воров на минут 15... Но вы не переживайте Киев, в целом, безопасный город, ну кроме ночи на Троещине...)))

Так что в эстетическом плане ко мне придраться нельзя. Но именно когда второй человек задал тот же вопрос, в той же последовательности, я уже хохотала с себя. Мой диалог о безопасности города как-то шел в разрез с дверью... )))

Это элементарное - "мой дом моя крепость"
Только вот квартира это не дом, а всего лишь ячейчка в муравейнике.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:14

  UA написав:Это элементарное - "мой дом моя крепость"
Только вот квартира это не дом, а всего лишь ячейчка в муравейнике.


вот именно - двери в эти камеры хранения напоминают дверцы сейфов, а вот колючка на заборе стройки их видите ли оскорбляет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:20

  kingkongovets написав:
  UA написав:Это элементарное - "мой дом моя крепость"
Только вот квартира это не дом, а всего лишь ячейчка в муравейнике.


вот именно - двери в эти камеры хранения напоминают дверцы сейфов, а вот колючка на заборе стройки их видите ли оскорбляет

Расслабьтесь, не оскорбляет а развлекает. Так же как диалог о безопасности Киева в квартире с сейфовой дверью )))
stm
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