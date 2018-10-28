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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 жов, 2018 10:33
UA написав:
Студии - вагончики с видом на стену в 12 метрах?))
да кого сейчас волнуют такие мелочи?
керамофасады и мопы - вот наши новые приоритеты!
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Пон 29 жов, 2018 10:35
UA
Для економа вид не важливий. Всі з цим погодилися.
4 стіни, не капає, не задуває. Сральнік. Начебто все.
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Пон 29 жов, 2018 10:48
А почем в Чикаго сейчас продают метры ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 29 жов, 2018 10:52
Первый написав: lensky написав: zzzzzz написав:
Если ты про Антоновича 136 , то ДИМ влупит цену со старта наверно все 50 к , судя по тому как он в Автографе поступил
35-45k вроде
42 кгрн чикага с терасой на етапе 3-4 етаж с видом на олимпийский. Ржали всем форумом.
Зи. Всіх з новим тижнем болі...
Укрбуд Ла-Манш на этапе огородили участок и даже яму не начали копать--от 50 кгрн, на жилянской рядом с роял тауэр от 55кгрн на этапе 2 этажа
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Жека79
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Додано: Пон 29 жов, 2018 11:00
Первый написав:UA
Для економа вид не важливий. Всі з цим погодилися.
4 стіни, не капає, не задуває. Сральнік. Начебто все.
Кстати в общажке 1к без ремонта в продаже нет совсем. Даже 2-3 этажи под аренду разобрали.
Рылы говорят, потенциальные покупатели смотрели ФК2, ЦП крутили у виска и бегом бежали в общажку с 2 Га придомовой территории.
На сегодняшний день, такой придомовой не имеет ни один новострой на Печерске.
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UA
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Додано: Пон 29 жов, 2018 11:01
kingkongovets написав:
хотел бы я посмотреть на входные двери тех, кого так сильно будоражит колючка на заборе стройки
вот же ж ханжи, а
Это опять же очень ханжество, но красивая массивная с большим замком (разве что не амбарным) всё как тут - красота с налетом небезопасности
И именно эту дверь, как раз с этой стороны, обсуждали весьма в забавной для меня манере
друзья-друзей: новозеландец и немец. Практически слово в слово:
- у тебя красивая дверь
- спасибо
- а почему она такая массивная и железная?
- это - моё обманчивое ощушение безопасности. У нас обчищают квартиры, моя дверь может остановить воров на минут 15... Но вы не переживайте Киев, в целом, безопасный город, ну кроме ночи на Троещине...)))
Так что в эстетическом плане ко мне придраться нельзя. Но именно когда второй человек задал тот же вопрос, в той же последовательности, я уже хохотала с себя. Мой диалог о безопасности города как-то шел в разрез с дверью... )))
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stm
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Додано: Пон 29 жов, 2018 11:02
kingkongovets написав: UA написав:
Студии - вагончики с видом на стену в 12 метрах?))
да кого сейчас волнуют такие мелочи?
керамофасады и мопы - вот наши новые приоритеты!
Может строить вообще без окон?...теплопотери меньше.
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UA
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Додано: Пон 29 жов, 2018 11:08
stm написав:
Это опять же очень ханжество, но красивая массивная с большим замком (разве что не амбарным) всё как тут - красота с налетом небезопасности
И именно эту дверь, как раз с этой стороны, обсуждали весьма в забавной для меня манере
друзья-друзей: новозеландец и немец. Практически слово в слово:
- у тебя красивая дверь
- спасибо
- а почему она такая массивная и железная?
- это - моё обманчивое ощушение безопасности. У нас обчищают квартиры, моя дверь может остановить воров на минут 15... Но вы не переживайте Киев, в целом, безопасный город, ну кроме ночи на Троещине...)))
Так что в эстетическом плане ко мне придраться нельзя. Но именно когда второй человек задал тот же вопрос, в той же последовательности, я уже хохотала с себя. Мой диалог о безопасности города как-то шел в разрез с дверью... )))
Это элементарное - "мой дом моя крепость"
Только вот квартира это не дом, а всего лишь ячейчка в муравейнике.
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UA
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Додано: Пон 29 жов, 2018 11:14
UA написав:
Это элементарное - "мой дом моя крепость"
Только вот квартира это не дом, а всего лишь ячейчка в муравейнике.
вот именно - двери в эти камеры хранения напоминают дверцы сейфов, а вот колючка на заборе стройки их видите ли оскорбляет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Пон 29 жов, 2018 11:20
kingkongovets написав: UA написав:
Это элементарное - "мой дом моя крепость"
Только вот квартира это не дом, а всего лишь ячейчка в муравейнике.
вот именно - двери в эти камеры хранения напоминают дверцы сейфов, а вот колючка на заборе стройки их видите ли оскорбляет
Расслабьтесь, не оскорбляет а развлекает. Так же как диалог о безопасности Киева в квартире с сейфовой дверью )))
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stm
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