Додано: Пон 29 жов, 2018 10:33

UA написав: Студии - вагончики с видом на стену в 12 метрах?))



да кого сейчас волнуют такие мелочи?

да кого сейчас волнуют такие мелочи?

керамофасады и мопы - вот наши новые приоритеты!

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.