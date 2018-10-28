Додано: Пон 29 жов, 2018 11:01

kingkongovets написав: хотел бы я посмотреть на входные двери тех, кого так сильно будоражит колючка на заборе стройки

вот же ж ханжи, а хотел бы я посмотреть на входные двери тех, кого так сильно будоражит колючка на заборе стройкивот же ж ханжи, а

Это опять же очень ханжество, но красивая массивная с большим замком (разве что не амбарным) всё как тут - красота с налетом небезопасностиИ именно эту дверь, как раз с этой стороны, обсуждали весьма в забавной для меня манередрузья-друзей: новозеландец и немец. Практически слово в слово:- у тебя красивая дверь- спасибо- а почему она такая массивная и железная?- это - моё обманчивое ощушение безопасности. У нас обчищают квартиры, моя дверь может остановить воров на минут 15... Но вы не переживайте Киев, в целом, безопасный город, ну кроме ночи на Троещине...)))Так что в эстетическом плане ко мне придраться нельзя. Но именно когда второй человек задал тот же вопрос, в той же последовательности, я уже хохотала с себя. Мой диалог о безопасности города как-то шел в разрез с дверью... )))