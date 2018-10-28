Додано: Пон 29 жов, 2018 11:20

на страницах этого форума очень часто можно слышать о том шо село вымирает, ловить там нечего, деньги и заработок только в городах и прочий лузерский и зрадоепский бредвот личный опыт горожанина, решившего это проверить на себе:Можно ли заработать #НаСелі? Если верить СМИ, нет. Стандартный ассоциативный ряд со словом село – бедность, разруха, брошенные дома. Показывая село, где остались доживать десяток стариков, журналисты убеждают, что ловить здесь нечего. На самом деле, это манипуляция. Под видом одной проблемы нам пытаются впарить другую. Бедность в селах не потому, что там нельзя заработать. Просто, когда тебе за 60, уже не до заработков. А пенсионеров в селе больше половины. Бедность от старости. Если ты молодой и здоровый, заработать возле земли не проблема. Вот мой личный опыт с цифрами., новые друзья и целый вагон хорошего настроения...