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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2496249724982499

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1143
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
246
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1143
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:20

на страницах этого форума очень часто можно слышать о том шо село вымирает, ловить там нечего, деньги и заработок только в городах и прочий лузерский и зрадоепский бред
вот личный опыт горожанина, решившего это проверить на себе:

Можно ли заработать #НаСелі? Если верить СМИ, нет. Стандартный ассоциативный ряд со словом село – бедность, разруха, брошенные дома. Показывая село, где остались доживать десяток стариков, журналисты убеждают, что ловить здесь нечего. На самом деле, это манипуляция. Под видом одной проблемы нам пытаются впарить другую. Бедность в селах не потому, что там нельзя заработать. Просто, когда тебе за 60, уже не до заработков. А пенсионеров в селе больше половины. Бедность от старости. Если ты молодой и здоровый, заработать возле земли не проблема. Вот мой личный опыт с цифрами. Я посадил около 10 соток морковки. Всего потратил около 7 тысяч гривен. Трактор весной по 30 грн сотка, две прополки по тысяче гривен, уборка с заносом в погреб – 2600. Остальное – семена и мелкие вещи вроде прополки пропольником в междурядьях. Техника – ручной пропольник и сеялка. В основном, помогал один человек. Только на уборке было пятеро. Чистого моего времени – не больше недели на весь сельский менеджмент. На выходе – больше 20 тысяч гривен, новые друзья и целый вагон хорошего настроения...
https://www.facebook.com/serhii.marchen ... 0248092575
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:25

  UA написав:
  kingkongovets написав:
  UA написав:Студии - вагончики с видом на стену в 12 метрах?))


да кого сейчас волнуют такие мелочи?
керамофасады и мопы - вот наши новые приоритеты!

Может строить вообще без окон?...теплопотери меньше.


Тут как раз мимо. Пипл хочет панорамное окно.
Я долго смеялся с решения. Панорамное в соседнее панорамное с 15 метров.Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:30

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А где это ?
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:46

цікавий вброс від конга :)
але нах тоді взагалі міста і особливо куїв?
в селі краще жити і бабло норм заробляє тисяч, а витратів нуль...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:50

  Васенька написав:цікавий вброс від конга :)
але нах тоді взагалі міста і особливо куїв?
в селі краще жити і бабло норм заробляє тисяч, а витратів нуль...

Для витрат нуль тре кізяками грубу топити, а киянки позвикали з манікюрами па 1 кгрн ходити...

Зи. Гарно



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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 12:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По поводу Навигатора, звонил в ЖК. Во второй очереди, предлагают однушки только по 56 квадратов,а это ну никак не 20-22 штуки баксов. По 42 метра будут строить только в 3-ей очереди. Поэтому, ждать ещё минимум пол года.
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 12:25

  necovi4 написав:По поводу Навигатора, звонил в ЖК. Во второй очереди, предлагают однушки только по 56 квадратов,а это ну никак не 20-22 штуки баксов. По 42 метра будут строить только в 3-ей очереди. Поэтому, ждать ещё минимум пол года.

А цена какая 14 - 14,5 - 15 ?

Дом в центре это 1 или 2 очередь ?
Живите своим умом!
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