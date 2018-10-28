Vlad442 написав:

Хомякоид написав: Ну если вы стеб над владельцами бетонопенисов принимаете за аналитику, тут я бессилен.

Так что в прошлом году Европа выдала почти 700 тыс. разрешений на проживание.

Первые впереди планеты всей, даже разбомбленной Сирии.

Недвига тока в рост Ну если вы стеб над владельцами бетонопенисов принимаете за аналитику, тут я бессилен.Так что в прошлом году Европа выдала почти 700 тыс. разрешений на проживание.Первые впереди планеты всей, даже разбомбленной Сирии.Недвига тока в рост

Вместо тысячи слов. Какая в Мюнхене средняя зп? Какая в Мюнхене средняя цена метра? Какая в Киеве средняя зп (зная наших уклонистов и любителей минималки, можно добавить к ней 30%), какая в Киеве средняя цена метра?Пока не будет выгодней жить и покупать жилье в Мюнхене, эти заробитчане, будут вкалывать там, а покупать жилье тут. В Украине (в Киеве) сейчас, в силу всем известных причин, неадекватно низкие цены на жилье, но так будет не всегда.Поэтому, да, только в рост. Пусть не через 1 год, но через 5-10 лет стопроцентно.Закупайтесь сейчас, чтобы было о чем рассказывать внуком возле очага в своем особняке.