Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:Ну если вы стеб над владельцами бетонопенисов принимаете за аналитику, тут я бессилен. Так что в прошлом году Европа выдала почти 700 тыс. разрешений на проживание. Первые впереди планеты всей, даже разбомбленной Сирии. Недвига тока в рост
Вместо тысячи слов. Какая в Мюнхене средняя зп? Какая в Мюнхене средняя цена метра? Какая в Киеве средняя зп (зная наших уклонистов и любителей минималки, можно добавить к ней 30%), какая в Киеве средняя цена метра? Пока не будет выгодней жить и покупать жилье в Мюнхене, эти заробитчане, будут вкалывать там, а покупать жилье тут. В Украине (в Киеве) сейчас, в силу всем известных причин, неадекватно низкие цены на жилье, но так будет не всегда. Поэтому, да, только в рост. Пусть не через 1 год, но через 5-10 лет стопроцентно. Закупайтесь сейчас, чтобы было о чем рассказывать внуком возле очага в своем особняке.
Повтороюсь, уже писал здесь. Колега здесь взял капитальный дом под ремонт около 250 метров за 85 тыс. Взял под кредит 2 с копейками процентов. В сельской местности 10-15 мин. на машине до работы. Вы думаете наши заробитчане не будут покупать такие дома и перетаскивать к себе всю семью ? Здесь в Баварии почти в каждой втором третьем селе стоят заводы. Бавария это не только Мюнхен, работа есть везде. Мне нравяться местные села. С удовольствием здесь бы жил постоянно.
Оранжевый-хит сезона написав: Так что в прошлом году Европа выдала почти 700 тыс. разрешений на проживание. Первые впереди планеты всей, даже разбомбленной Сирии. Недвига тока в рост
Вместо тысячи слов. Какая в Мюнхене средняя зп? Какая в Мюнхене средняя цена метра? Какая в Киеве средняя зп (зная наших уклонистов и любителей минималки, можно добавить к ней 30%), какая в Киеве средняя цена метра? Пока не будет выгодней жить и покупать жилье в Мюнхене, эти заробитчане, будут вкалывать там, а покупать жилье тут. В Украине (в Киеве) сейчас, в силу всем известных причин, неадекватно низкие цены на жилье, но так будет не всегда. Поэтому, да, только в рост. Пусть не через 1 год, но через 5-10 лет стопроцентно. Закупайтесь сейчас, чтобы было о чем рассказывать внуком возле очага в своем особняке.[/quote] Як тільки отримають ПМЖ, або резидента ЄС та назбирають на перший внесок на іпотеку, так зразу почнуть покупать там.[/quote] только сначала продадут здесь [/quote]
kingkongovets написав:на страницах этого форума очень часто можно слышать о том шо село вымирает, ловить там нечего, деньги и заработок только в городах и прочий лузерский и зрадоепский бред вот личный опыт горожанина, решившего это проверить на себе:
Очень показательный пример: вырастить 10 мешков картошки и со смехуечками продать среди своих >10000 друзей и подписчиков. Попробуйте заняться этим в масштабах хотя бы 5-10 гектаров.
При этом ни слова не написать сколько он бенза потратил на вывоз продукции, и не понятно что с землей, она у него бесплатная ?
Мне это напомнило популизм с фотками на заправках всех известных кандидатов на выборах
Да, одно дело пару соток возле хотя бы районного центра. И другой вариант - больше сотни км за городом по убитым дорогам. Пару месяцев назад смотрел убитый домик с землей не менее 60сот - цена в степени расстояния от города: уже загородом 50-60 км можно купить в селе по 15-25тис грн. (смотря от состояния дома и локации - нет электротранспорта) и очереди нет. В масштабах гектаров - совсем другие деньги + вопрос адекватных работников. Однокурсник в этой сфере уже более десятка лет - даже грант получил от ООН.
mvs24 написав:Да, одно дело пару соток возле хотя бы районного центра. И другой вариант - больше сотни км за городом по убитым дорогам. Пару месяцев назад смотрел убитый домик с землей не менее 60сот - цена в степени расстояния от города: уже загородом 50-60 км можно купить в селе по 15-25тис грн. (смотря от состояния дома и локации - нет электротранспорта) и очереди нет. В масштабах гектаров - совсем другие деньги + вопрос адекватных работников. Однокурсник в этой сфере уже более десятка лет - даже грант получил от ООН.
а сказку никто и не обещал, просто не надо тупо повторять банальные глупости, которые тут перепевает каждый неудачник да, на работу от звонка до звонка ходить легче, чем основывать бизнес, а перебирать бумажки в офисе наманикюренными пальцами и "охранять" супермаркеты легче, чем доить коров, или возделывать землю да, шоп заработать надо еще и работать, напрягаться и выходить из зоны комфорта - пичалька но нормально заработать в селе можно и об этом был пост а у лузеров всегда все вокруг плохо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:да, шоп заработать надо еще и работать, напрягаться и выходить из зоны комфорта - пичалька но нормально заработать в селе можно и об этом был пост а у лузеров всегда все вокруг плохо
А потом приедет доблестное СБУ и наложит арест , или "случайно" твое фермерское хозяйство через дырявые реестры вдруг в определенный день окажется не твоим , потому-что какой-то регистратор внес изменения на основании решения суда мухосранской области зажопинского района , но нынешняя власть тут абсолютно ни причем в стране шуруют решительные реформы , жирность молока повышается с каждым днем.
kingkongovets написав:да, шоп заработать надо еще и работать, напрягаться и выходить из зоны комфорта - пичалька но нормально заработать в селе можно и об этом был пост а у лузеров всегда все вокруг плохо
А потом приедет доблестное СБУ и наложит арест , или "случайно" твое фермерское хозяйство через дырявые реестры вдруг в определенный день окажется не твоим , потому-что какой-то регистратор внес изменения на основании решения суда мухосранской области зажопинского района , но нынешняя власть тут абсолютно ни причем в стране шуруют решительные реформы , жирность молока повышается с каждым днем.
как страшно жить, утебоземой вроде взрослый мужик, а ссышься всего и накручиваешь себя как невротическая баба жизнь - боль, как правильно говорит первый, не умеешь зарабатывать и выживать - ложись и помирай, епт тока не ной, а то уже хочется вас пристрелить из жалости, нытиков вечных
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.