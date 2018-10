Додано: Пон 29 жов, 2018 13:36

mvs24 написав: Да, одно дело пару соток возле хотя бы районного центра. И другой вариант - больше сотни км за городом по убитым дорогам. Пару месяцев назад смотрел убитый домик с землей не менее 60сот - цена в степени расстояния от города: уже загородом 50-60 км можно купить в селе по 15-25тис грн. (смотря от состояния дома и локации - нет электротранспорта) и очереди нет.

В масштабах гектаров - совсем другие деньги + вопрос адекватных работников. Однокурсник в этой сфере уже более десятка лет - даже грант получил от ООН. Да, одно дело пару соток возле хотя бы районного центра. И другой вариант - больше сотни км за городом по убитым дорогам. Пару месяцев назад смотрел убитый домик с землей не менее 60сот - цена в степени расстояния от города: уже загородом 50-60 км можно купить в селе по 15-25тис грн. (смотря от состояния дома и локации - нет электротранспорта) и очереди нет.В масштабах гектаров - совсем другие деньги + вопрос адекватных работников. Однокурсник в этой сфере уже более десятка лет - даже грант получил от ООН.



а сказку никто и не обещал, просто не надо тупо повторять банальные глупости, которые тут перепевает каждый неудачник

да, на работу от звонка до звонка ходить легче, чем основывать бизнес, а перебирать бумажки в офисе наманикюренными пальцами и "охранять" супермаркеты легче, чем доить коров, или возделывать землю

да, шоп заработать надо еще и работать, напрягаться и выходить из зоны комфорта - пичалька

но нормально заработать в селе можно и об этом был пост

а у лузеров всегда все вокруг плохо а сказку никто и не обещал, просто не надо тупо повторять банальные глупости, которые тут перепевает каждый неудачникда, на работу от звонка до звонка ходить легче, чем основывать бизнес, а перебирать бумажки в офисе наманикюренными пальцами и "охранять" супермаркеты легче, чем доить коров, или возделывать землюда, шоп заработать надо еще и работать, напрягаться и выходить из зоны комфорта - пичалькано нормально заработать в селе можно и об этом был поста у лузеров всегда все вокруг плохо

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.