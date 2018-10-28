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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2499250025012502>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1143
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
246
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1143
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:16

  Первый написав:
  Васенька написав:цікавий вброс від конга :)
але нах тоді взагалі міста і особливо куїв?
в селі краще жити і бабло норм заробляє тисяч, а витратів нуль...

Для витрат нуль тре кізяками грубу топити, а киянки позвикали з манікюрами па 1 кгрн ходити...

Зи. Гарно



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Оранж умер?
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:24

  Vlad442 написав:
  Хомякоид написав:Ну если вы стеб над владельцами бетонопенисов принимаете за аналитику, тут я бессилен.
Так что в прошлом году Европа выдала почти 700 тыс. разрешений на проживание.
Первые впереди планеты всей, даже разбомбленной Сирии.
Недвига тока в рост

Вместо тысячи слов. Какая в Мюнхене средняя зп? Какая в Мюнхене средняя цена метра? Какая в Киеве средняя зп (зная наших уклонистов и любителей минималки, можно добавить к ней 30%), какая в Киеве средняя цена метра?
Пока не будет выгодней жить и покупать жилье в Мюнхене, эти заробитчане, будут вкалывать там, а покупать жилье тут. В Украине (в Киеве) сейчас, в силу всем известных причин, неадекватно низкие цены на жилье, но так будет не всегда.
Поэтому, да, только в рост. Пусть не через 1 год, но через 5-10 лет стопроцентно.
Закупайтесь сейчас, чтобы было о чем рассказывать внуком возле очага в своем особняке.


Повтороюсь, уже писал здесь.
Колега здесь взял капитальный дом под ремонт около 250 метров за 85 тыс.
Взял под кредит 2 с копейками процентов.
В сельской местности 10-15 мин. на машине до работы.
Вы думаете наши заробитчане не будут покупать такие дома и перетаскивать к себе всю семью ?
Здесь в Баварии почти в каждой втором третьем селе стоят заводы. Бавария это не только Мюнхен, работа есть везде.
Мне нравяться местные села. С удовольствием здесь бы жил постоянно.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:25

  antey1969 написав:
  Первый написав:
  Васенька написав:цікавий вброс від конга :)
але нах тоді взагалі міста і особливо куїв?
в селі краще жити і бабло норм заробляє тисяч, а витратів нуль...

Для витрат нуль тре кізяками грубу топити, а киянки позвикали з манікюрами па 1 кгрн ходити...

Зи. Гарно


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Оранж умер?


Оранж, як і десятки інших новобудів в Києві - заморожений!
До кращих часів))) :mrgreen:

Доки сюди не поїдуть індуси чи пакистанці, працювати за 200 дол/міс. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Пон 29 жов, 2018 13:26, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:26

  zzzzzz написав:
Дом в центре это 1 или 2 очередь ?

14,500 за квадрат, дом в центре это вторая очередь. Имхо
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:26

  Оранжевый-хит сезона написав:
Так что в прошлом году Европа выдала почти 700 тыс. разрешений на проживание.
Первые впереди планеты всей, даже разбомбленной Сирии.
Недвига тока в рост

Вместо тысячи слов. Какая в Мюнхене средняя зп? Какая в Мюнхене средняя цена метра? Какая в Киеве средняя зп (зная наших уклонистов и любителей минималки, можно добавить к ней 30%), какая в Киеве средняя цена метра?
Пока не будет выгодней жить и покупать жилье в Мюнхене, эти заробитчане, будут вкалывать там, а покупать жилье тут. В Украине (в Киеве) сейчас, в силу всем известных причин, неадекватно низкие цены на жилье, но так будет не всегда.
Поэтому, да, только в рост. Пусть не через 1 год, но через 5-10 лет стопроцентно.
Закупайтесь сейчас, чтобы было о чем рассказывать внуком возле очага в своем особняке.[/quote]
Як тільки отримають ПМЖ, або резидента ЄС та назбирають на перший внесок на іпотеку, так зразу почнуть покупать там.[/quote]
только сначала продадут здесь :mrgreen:[/quote]

Согласен на 100. Плюсую.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:28

  zzzzzz написав:
  Gastarbaiter написав:
  kingkongovets написав:на страницах этого форума очень часто можно слышать о том шо село вымирает, ловить там нечего, деньги и заработок только в городах и прочий лузерский и зрадоепский бред
вот личный опыт горожанина, решившего это проверить на себе:

Очень показательный пример: вырастить 10 мешков картошки и со смехуечками продать среди своих >10000 друзей и подписчиков.
Попробуйте заняться этим в масштабах хотя бы 5-10 гектаров.

При этом ни слова не написать сколько он бенза потратил на вывоз продукции, и не понятно что с землей, она у него бесплатная ?

Мне это напомнило популизм с фотками на заправках всех известных кандидатов на выборах


Да, одно дело пару соток возле хотя бы районного центра. И другой вариант - больше сотни км за городом по убитым дорогам. Пару месяцев назад смотрел убитый домик с землей не менее 60сот - цена в степени расстояния от города: уже загородом 50-60 км можно купить в селе по 15-25тис грн. (смотря от состояния дома и локации - нет электротранспорта) и очереди нет.
В масштабах гектаров - совсем другие деньги + вопрос адекватных работников. Однокурсник в этой сфере уже более десятка лет - даже грант получил от ООН.
mvs24
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:36

  mvs24 написав:Да, одно дело пару соток возле хотя бы районного центра. И другой вариант - больше сотни км за городом по убитым дорогам. Пару месяцев назад смотрел убитый домик с землей не менее 60сот - цена в степени расстояния от города: уже загородом 50-60 км можно купить в селе по 15-25тис грн. (смотря от состояния дома и локации - нет электротранспорта) и очереди нет.
В масштабах гектаров - совсем другие деньги + вопрос адекватных работников. Однокурсник в этой сфере уже более десятка лет - даже грант получил от ООН.


а сказку никто и не обещал, просто не надо тупо повторять банальные глупости, которые тут перепевает каждый неудачник
да, на работу от звонка до звонка ходить легче, чем основывать бизнес, а перебирать бумажки в офисе наманикюренными пальцами и "охранять" супермаркеты легче, чем доить коров, или возделывать землю
да, шоп заработать надо еще и работать, напрягаться и выходить из зоны комфорта - пичалька
но нормально заработать в селе можно и об этом был пост
а у лузеров всегда все вокруг плохо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:45

  kingkongovets написав:да, шоп заработать надо еще и работать, напрягаться и выходить из зоны комфорта - пичалька
но нормально заработать в селе можно и об этом был пост
а у лузеров всегда все вокруг плохо


А потом приедет доблестное СБУ и наложит арест , или "случайно" твое фермерское хозяйство через дырявые реестры вдруг в определенный день окажется не твоим , потому-что какой-то регистратор внес изменения на основании решения суда мухосранской области зажопинского района , но нынешняя власть тут абсолютно ни причем в стране шуруют решительные реформы , жирность молока повышается с каждым днем.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

После некоторых постов Васеньки хочется пойти вымыть руки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:50

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:да, шоп заработать надо еще и работать, напрягаться и выходить из зоны комфорта - пичалька
но нормально заработать в селе можно и об этом был пост
а у лузеров всегда все вокруг плохо


А потом приедет доблестное СБУ и наложит арест , или "случайно" твое фермерское хозяйство через дырявые реестры вдруг в определенный день окажется не твоим , потому-что какой-то регистратор внес изменения на основании решения суда мухосранской области зажопинского района , но нынешняя власть тут абсолютно ни причем в стране шуруют решительные реформы , жирность молока повышается с каждым днем.


как страшно жить, утебоземой
вроде взрослый мужик, а ссышься всего и накручиваешь себя как невротическая баба
жизнь - боль, как правильно говорит первый, не умеешь зарабатывать и выживать - ложись и помирай, епт
тока не ной, а то уже хочется вас пристрелить из жалости, нытиков вечных
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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