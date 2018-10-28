Додано: Пон 29 жов, 2018 14:20

zzzzzz написав: Я не обсуждаю население . Всем известно что предпринимательскую жилку имеет 5-10% может 15% людей. Тут вопрос в другом. Отчасти и в твоих словах есть правда и в моих.

Власть ворует - население осуждает но дальше разговоров на кухне дело не заходит. Менталитет меняется медленно.

Ты считаешь виновным во всем население, я считаю руководство страны. А правда она посредине. Власть ворует, население осуждает, но ничего не делает.



Самые активные просто покидают страну .



И теперь самый острый вопрос, а какое будущее у нашей страны ? Я не обсуждаю население . Всем известно что предпринимательскую жилку имеет 5-10% может 15% людей. Тут вопрос в другом. Отчасти и в твоих словах есть правда и в моих.Власть ворует - население осуждает но дальше разговоров на кухне дело не заходит. Менталитет меняется медленно.Ты считаешь виновным во всем население, я считаю руководство страны. А правда она посредине. Власть ворует, население осуждает, но ничего не делает.Самые активные просто покидают страну .И теперь самый острый вопрос, а какое будущее у нашей страны ?

во первых тезис "правда посредине" - чушь, истина не зависит от точек зрения тех, кто о ней спорит, она там где ей и положено бытьтезис о вине во всем власти родом изза поребрика и очень охотно подхватывается биомассой, потому шо позволяет и дальше ничего не делать, а требовать чего то от влады, как то забывая шо влада эта - плоть от плоти их самих и они сами ее меж прочим и выбраликстати власть щас ворует намного меньше чем ранее, а вот население наоборот совсем подакуело в атаке и как итог - бурштыновые республики, шантажирующие страну б*** и прочий беспредел "зубожилых пересичных"а со страной все будет норм в любом случае