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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2499250025012502

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1143
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
246
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1143
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:50

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:да, шоп заработать надо еще и работать, напрягаться и выходить из зоны комфорта - пичалька
но нормально заработать в селе можно и об этом был пост
а у лузеров всегда все вокруг плохо


А потом приедет доблестное СБУ и наложит арест , или "случайно" твое фермерское хозяйство через дырявые реестры вдруг в определенный день окажется не твоим , потому-что какой-то регистратор внес изменения на основании решения суда мухосранской области зажопинского района , но нынешняя власть тут абсолютно ни причем в стране шуруют решительные реформы , жирность молока повышается с каждым днем.


как страшно жить, утебоземой
вроде взрослый мужик, а ссышься всего и накручиваешь себя как невротическая баба
жизнь - боль, как правильно говорит первый, не умеешь зарабатывать и выживать - ложись и помирай, епт
тока не ной, а то уже хочется вас пристрелить из жалости, нытиков вечных
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:54

  kingkongovets написав:как страшно жить, утебоземой
вроде взрослый мужик, а ссышься всего как невротическая баба
жизнь - боль, как правильно говорит первый, не умеешь зарабатывать и выживать - ложись и помирай, епт
тока не ной, а то уже хочется вас пристрелить из жалости


исходя из твоего поста мужики не ссуться , они идут и делают решалово с конторскими, регистраторами, судами, ну и доблестными мвдешниками....

я всего лишь хотел показать наши реалии - правовой беспредел. серая зона.
Потому и на внешних рынках наша страна не может по адекватной цене занимать деньги 9-9,75% - вот цена наших "реформаторов"
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:03

  zzzzzz написав:я всего лишь хотел показать наши реалии - правовой беспредел. серая зона.
Потому и на внешних рынках наша страна не может по адекватной цене занимать деньги 9-9,75% - вот цена наших "реформаторов"


наши реалии - это население с постсовковым менталитетом, ленивое, вороватое и инфантильное, плюющее на законы и привыкшее винить в своей незавидной участи всех кроме себя
при этом людей, добившихся чего то в жизни эта биомасса считает априори ворами и взяточниками, потому шо в их картине мира заработать иначе нельзя
вот хорошо шо есть такой маркерный вопрос "чей крым?" - сразу можно понять кто перед тобой, точно так же есть вопрос "платишь ли ты все полагающиеся налоги?"
обычно после него у зрадоепов языки моментально втягиваются в анус - удивительно, да?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 29 жов, 2018 14:03, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:03

  zzzzzz написав:
  Gastarbaiter написав:
  kingkongovets написав:на страницах этого форума очень часто можно слышать о том шо село вымирает, ловить там нечего, деньги и заработок только в городах и прочий лузерский и зрадоепский бред
вот личный опыт горожанина, решившего это проверить на себе:

Очень показательный пример: вырастить 10 мешков картошки и со смехуечками продать среди своих >10000 друзей и подписчиков.
Попробуйте заняться этим в масштабах хотя бы 5-10 гектаров.

При этом ни слова не написать сколько он бенза потратил на вывоз продукции, и не понятно что с землей, она у него бесплатная ?

Мне это напомнило популизм с фотками на заправках всех известных кандидатов на выборах

Там всё написанно: чел - молодец, и, главное - это полностью решает проблему стариков в сёлах в рамках ликвидации идеологического наследия советского периода ))))))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:06

  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:я всего лишь хотел показать наши реалии - правовой беспредел. серая зона.
Потому и на внешних рынках наша страна не может по адекватной цене занимать деньги 9-9,75% - вот цена наших "реформаторов"


наши реалии - это население с постсовковым менталитетом, ленивое, вороватое и инфантильное, плюющее на законы и привыкшее винить в своей незавидной участи всех кроме себя
при этом людей, добившихся чего то в жизни эта биомасса считает априори ворами и взяточниками, потому шо в их картине мира заработать иначе нельзя
вот хорошо шо есть такой маркерный вопрос "чей крым?" - сразу можно понять кто перед тобой, точно так же есть вопрос "платишь ли ты все полагающиеся налоги?"
обычно после него у зрадоепов языки моментально втягиваются в анус - удивительно, да?



"Хочу шоб не було корупції, і кум усі питання порішав":-) :mrgreen:
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:11

  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:я всего лишь хотел показать наши реалии - правовой беспредел. серая зона.
Потому и на внешних рынках наша страна не может по адекватной цене занимать деньги 9-9,75% - вот цена наших "реформаторов"


наши реалии - это население с постсовковым менталитетом, ленивое, вороватое и инфантильное, плюющее на законы и привыкшее винить в своей незавидной участи всех кроме себя
при этом людей, добившихся чего то в жизни эта биомасса считает априори ворами и взяточниками, потому шо в их картине мира заработать иначе нельзя
вот хорошо шо есть такой маркерный вопрос "чей крым?" - сразу можно понять кто перед тобой, точно так же есть вопрос "платишь ли ты все полагающиеся налоги?"
обычно после него у зрадоепов языки моментально втягиваются в анус - удивительно, да?


Мы говорим о разном.
Я не обсуждаю население . Всем известно что предпринимательскую жилку имеет 5-10% может 15% людей. Тут вопрос в другом. Отчасти и в твоих словах есть правда и в моих.
Власть ворует - население осуждает но дальше разговоров на кухне дело не заходит. Менталитет меняется медленно.
Ты считаешь виновным во всем население, я считаю руководство страны. А правда она посредине. Власть ворует, население осуждает, но ничего не делает.

Самые активные просто покидают страну .

И теперь самый острый вопрос, а какое будущее у нашей страны ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:20

  zzzzzz написав:Я не обсуждаю население . Всем известно что предпринимательскую жилку имеет 5-10% может 15% людей. Тут вопрос в другом. Отчасти и в твоих словах есть правда и в моих.
Власть ворует - население осуждает но дальше разговоров на кухне дело не заходит. Менталитет меняется медленно.
Ты считаешь виновным во всем население, я считаю руководство страны. А правда она посредине. Власть ворует, население осуждает, но ничего не делает.

Самые активные просто покидают страну .

И теперь самый острый вопрос, а какое будущее у нашей страны ?


во первых тезис "правда посредине" - чушь, истина не зависит от точек зрения тех, кто о ней спорит, она там где ей и положено быть
тезис о вине во всем власти родом изза поребрика и очень охотно подхватывается биомассой, потому шо позволяет и дальше ничего не делать, а требовать чего то от влады, как то забывая шо влада эта - плоть от плоти их самих и они сами ее меж прочим и выбрали
кстати власть щас ворует намного меньше чем ранее, а вот население наоборот совсем подакуело в атаке и как итог - бурштыновые республики, шантажирующие страну б*** и прочий беспредел "зубожилых пересичных"
а со страной все будет норм в любом случае
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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