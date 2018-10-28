Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:да, шоп заработать надо еще и работать, напрягаться и выходить из зоны комфорта - пичалька но нормально заработать в селе можно и об этом был пост а у лузеров всегда все вокруг плохо
А потом приедет доблестное СБУ и наложит арест , или "случайно" твое фермерское хозяйство через дырявые реестры вдруг в определенный день окажется не твоим , потому-что какой-то регистратор внес изменения на основании решения суда мухосранской области зажопинского района , но нынешняя власть тут абсолютно ни причем в стране шуруют решительные реформы , жирность молока повышается с каждым днем.
как страшно жить, утебоземой вроде взрослый мужик, а ссышься всего и накручиваешь себя как невротическая баба жизнь - боль, как правильно говорит первый, не умеешь зарабатывать и выживать - ложись и помирай, епт тока не ной, а то уже хочется вас пристрелить из жалости, нытиков вечных
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:как страшно жить, утебоземой вроде взрослый мужик, а ссышься всего как невротическая баба жизнь - боль, как правильно говорит первый, не умеешь зарабатывать и выживать - ложись и помирай, епт тока не ной, а то уже хочется вас пристрелить из жалости
исходя из твоего поста мужики не ссуться , они идут и делают решалово с конторскими, регистраторами, судами, ну и доблестными мвдешниками....
я всего лишь хотел показать наши реалии - правовой беспредел. серая зона. Потому и на внешних рынках наша страна не может по адекватной цене занимать деньги 9-9,75% - вот цена наших "реформаторов"
zzzzzz написав:я всего лишь хотел показать наши реалии - правовой беспредел. серая зона. Потому и на внешних рынках наша страна не может по адекватной цене занимать деньги 9-9,75% - вот цена наших "реформаторов"
наши реалии - это население с постсовковым менталитетом, ленивое, вороватое и инфантильное, плюющее на законы и привыкшее винить в своей незавидной участи всех кроме себя при этом людей, добившихся чего то в жизни эта биомасса считает априори ворами и взяточниками, потому шо в их картине мира заработать иначе нельзя вот хорошо шо есть такой маркерный вопрос "чей крым?" - сразу можно понять кто перед тобой, точно так же есть вопрос "платишь ли ты все полагающиеся налоги?" обычно после него у зрадоепов языки моментально втягиваются в анус - удивительно, да?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 29 жов, 2018 14:03, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:на страницах этого форума очень часто можно слышать о том шо село вымирает, ловить там нечего, деньги и заработок только в городах и прочий лузерский и зрадоепский бред вот личный опыт горожанина, решившего это проверить на себе:
Очень показательный пример: вырастить 10 мешков картошки и со смехуечками продать среди своих >10000 друзей и подписчиков. Попробуйте заняться этим в масштабах хотя бы 5-10 гектаров.
При этом ни слова не написать сколько он бенза потратил на вывоз продукции, и не понятно что с землей, она у него бесплатная ?
Мне это напомнило популизм с фотками на заправках всех известных кандидатов на выборах
Там всё написанно: чел - молодец, и, главное - это полностью решает проблему стариков в сёлах в рамках ликвидации идеологического наследия советского периода ))))))
zzzzzz написав:я всего лишь хотел показать наши реалии - правовой беспредел. серая зона. Потому и на внешних рынках наша страна не может по адекватной цене занимать деньги 9-9,75% - вот цена наших "реформаторов"
наши реалии - это население с постсовковым менталитетом, ленивое, вороватое и инфантильное, плюющее на законы и привыкшее винить в своей незавидной участи всех кроме себя при этом людей, добившихся чего то в жизни эта биомасса считает априори ворами и взяточниками, потому шо в их картине мира заработать иначе нельзя вот хорошо шо есть такой маркерный вопрос "чей крым?" - сразу можно понять кто перед тобой, точно так же есть вопрос "платишь ли ты все полагающиеся налоги?" обычно после него у зрадоепов языки моментально втягиваются в анус - удивительно, да?
"Хочу шоб не було корупції, і кум усі питання порішав":-)
zzzzzz написав:я всего лишь хотел показать наши реалии - правовой беспредел. серая зона. Потому и на внешних рынках наша страна не может по адекватной цене занимать деньги 9-9,75% - вот цена наших "реформаторов"
наши реалии - это население с постсовковым менталитетом, ленивое, вороватое и инфантильное, плюющее на законы и привыкшее винить в своей незавидной участи всех кроме себя при этом людей, добившихся чего то в жизни эта биомасса считает априори ворами и взяточниками, потому шо в их картине мира заработать иначе нельзя вот хорошо шо есть такой маркерный вопрос "чей крым?" - сразу можно понять кто перед тобой, точно так же есть вопрос "платишь ли ты все полагающиеся налоги?" обычно после него у зрадоепов языки моментально втягиваются в анус - удивительно, да?
Мы говорим о разном. Я не обсуждаю население . Всем известно что предпринимательскую жилку имеет 5-10% может 15% людей. Тут вопрос в другом. Отчасти и в твоих словах есть правда и в моих. Власть ворует - население осуждает но дальше разговоров на кухне дело не заходит. Менталитет меняется медленно. Ты считаешь виновным во всем население, я считаю руководство страны. А правда она посредине. Власть ворует, население осуждает, но ничего не делает.
Самые активные просто покидают страну .
И теперь самый острый вопрос, а какое будущее у нашей страны ?