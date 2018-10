Додано: Пон 29 жов, 2018 13:50

zzzzzz написав: kingkongovets написав: да, шоп заработать надо еще и работать, напрягаться и выходить из зоны комфорта - пичалька

но нормально заработать в селе можно и об этом был пост

а у лузеров всегда все вокруг плохо да, шоп заработать надо еще и работать, напрягаться и выходить из зоны комфорта - пичалькано нормально заработать в селе можно и об этом был поста у лузеров всегда все вокруг плохо



А потом приедет доблестное СБУ и наложит арест , или "случайно" твое фермерское хозяйство через дырявые реестры вдруг в определенный день окажется не твоим , потому-что какой-то регистратор внес изменения на основании решения суда мухосранской области зажопинского района , но нынешняя власть тут абсолютно ни причем в стране шуруют решительные реформы , жирность молока повышается с каждым днем. А потом приедет доблестное СБУ и наложит арест , или "случайно" твое фермерское хозяйство через дырявые реестры вдруг в определенный день окажется не твоим , потому-что какой-то регистратор внес изменения на основании решения суда мухосранской области зажопинского района , но нынешняя власть тут абсолютно ни причем в стране шуруют решительные реформы , жирность молока повышается с каждым днем.



как страшно жить, утебоземой

вроде взрослый мужик, а ссышься всего и накручиваешь себя как невротическая баба

жизнь - боль, как правильно говорит первый, не умеешь зарабатывать и выживать - ложись и помирай, епт

тока не ной, а то уже хочется вас пристрелить из жалости, нытиков вечных как страшно жить, утебоземойвроде взрослый мужик, а ссышься всего и накручиваешь себя как невротическая бабажизнь - боль, как правильно говорит первый, не умеешь зарабатывать и выживать - ложись и помирай, епттока не ной, а то уже хочется вас пристрелить из жалости, нытиков вечных

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.