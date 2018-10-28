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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2501250225032504>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1147
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
247
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
181
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
214
Якість будівництва
16%
178
Всього голосів : 1147
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:47

  Рыба-сом написав:Не понял немного о месте власти в этом "празднике жизни": будет возвращать б*** и бурштынокопателей, используя монополию на насилие, в правовое поле или же будет смиренно ждать, когда народ раскаяться и перевоспитается? :mrgreen:


всегда прихожу в замешательство, когда приходится на пальцах разъяснять неглупым вроде людям очевидные вещи
я прекрасно помню как кучма поставил страну в ментовское стойло после кравчуковского беспредела - кравченко в мвд и азаров в налоговой и вот это вот все
точно так же можно было бы построить вильнолюдей и сейчас, но есть пару факторов - непрекращающаяся агрессия рашки (причем далеко не только военная) и потеря после майдана монополии власти на насилие
неужели это так сложно и неочевидно?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:53

  kingkongovets написав:
  vano80 написав:Конг, ты же велосипедист, как ты считаншь, только проектирование за 2,3 ляма, это воровство или оно так и стоит? https://cfts.org.ua/news/2018/10/05/kiev_obyyavil_tender_na_proektirovanie_novoy_5_kilometrovoy_velodorozhki_49811
Я так понимаю, это будет дорожка вдоль склона, то есть выводить будет к мосту Метро, а там надо будет переходить на набережную по переходу. Иначе зачем это все, если можно на свежей набережной нарисовать три полоски?


я велосипедист, а не архитектор или строитель - не знаю скока это должно стоить, но насколько я понимаю речь идет не только о том шоп нарисовать полоску на асфальте, подразумевается комплексное облагораживание бывшей трамвайной линии
на свежей набережной во первых плитка, а не асфальт - на шоссере с тонкими покрышками ваще не айс - а во вторых как показывает практика если на тротуаре нарисовать велодорожку - это ни о чем, пешеходам пох на эти условности, а овуляшки с колясками ваще считают шо это все для них

хотя лично я предпочитаю ездить по проезжей части


Ну ты же понимаешь, что с той стороны дорожка в никуда? Потом же или по дороге (что для простых неприемлемо) или переходить на другую сторону. Почему сразу не сделать на той стороне? Что это как не воровство в чистом виде, проектируя мало кому нужную вещь? Ну давай покопаем еще и увидим, сколько сейчас стоит "проектирование" относительно самого строительства. А власти да, ни при чем,
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:53

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:Не понял немного о месте власти в этом "празднике жизни": будет возвращать б*** и бурштынокопателей, используя монополию на насилие, в правовое поле или же будет смиренно ждать, когда народ раскаяться и перевоспитается? :mrgreen:


всегда прихожу в замешательство, когда приходится на пальцах разъяснять неглупым вроде людям очевидные вещи
я прекрасно помню как кучма поставил страну в ментовское стойло после кравчуковского беспредела - кравченко в мвд и азаров в налоговой и вот это вот все
точно так же можно было бы построить вильнолюдей и сейчас, но есть пару факторов - непрекращающаяся агрессия рашки (причем далеко не только военная) и потеря после майдана монополии власти на насилие
неужели это так сложно и неочевидно?

Всё-таки как раз агрессия Скалении дала власти определенный нехилый бонус: до 2014 любое правительство за одни только "движения в сторону рыночных тарифов на газ и т.д." получило бы волну народного гнева под знамёнами Юли, Ляшка и пр. подобных персонажей.
К тому же, кроме тех, кто вздумал наипать судьбу с помощью литовско-польской жертвы утилизационных сборов, есть и их хейтеры в нехилом числе.
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Пон 29 жов, 2018 15:11, всього редагувалось 1 раз.
Делай что должен, и будь что будет.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:55

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:...общий стаж как работодателя 23 года.

ты такой старый? :shock:
или это включая период, когда ты сдавал своё тело на воспитание няни/бабушки? :D


Я свой возраст не скрываю, мне 44, в 19 лет нанял на работу первого сотрудника. в возрасте 42 прекратил использовать наёмных сотрудников.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:59

  zzzzzz написав:...в 19 лет нанял на работу первого сотрудника.

за пивом сгонять?
не обижайся :mrgreen:
я лишь хочу понять всю ширину твоих талантов
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:00

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:...в 19 лет нанял на работу первого сотрудника.

за пивом сгонять?
не обижайся :mrgreen:
я лишь хочу понять всю ширину твоих талантов

я не все хочу рассказывать на форуме, могу тебе дать более развернутые ответы в ЛС
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:02

  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:да, шоп заработать надо еще и работать, напрягаться и выходить из зоны комфорта - пичалька
но нормально заработать в селе можно и об этом был пост
а у лузеров всегда все вокруг плохо


А потом приедет доблестное СБУ и наложит арест , или "случайно" твое фермерское хозяйство через дырявые реестры вдруг в определенный день окажется не твоим , потому-что какой-то регистратор внес изменения на основании решения суда мухосранской области зажопинского района , но нынешняя власть тут абсолютно ни причем в стране шуруют решительные реформы , жирность молока повышается с каждым днем.


как страшно жить, утебоземой
вроде взрослый мужик, а ссышься всего и накручиваешь себя как невротическая баба
жизнь - боль, как правильно говорит первый, не умеешь зарабатывать и выживать - ложись и помирай, епт
тока не ной, а то уже хочется вас пристрелить из жалости, нытиков вечных

А тем временем, уже даже у тех с кем общаешься начинают уводить по схемам, мухосранский регистратор поменял в реестре...
Топикстартер темы по аренде чуть не лишился квартирки... и это РЕАЛЬНЫЙ случай!
На кой принимать законы которые делают дыру в реестрах, или даже ДЫРИЩУ?
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 29 жов, 2018 15:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:02

zzzzzz
нет необходимости знать больше, чем можно рассказать на форуме.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:17

  _Mykola_ написав:На кой принимать законы которые делают дыру в реестрах, или даже ДЫРИЩУ?

проблема не в дырах, а в разночтениях.
ведь если посмотреть на минюст как на бизнес, то всё становится на свои места. любые их полезные инициативы, реально (подчеркиваю, реально) улучшившие ситуацию в регистрационных вопросах, имеют и обратную сторону. как всё сейчас.

ответственный же собственник должен понимать расклад и стараться себя обезопасить. хотя бы мониторя раз в месяц два реестра. а тот, кто подписался на информирование себя о происходящем - вообще чемпион.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Колега здесь взял капитальный дом под ремонт около 250 метров за 85 тыс. Взял под кредит 2 с копейками процентов. В сельской местности 10-15 мин. на машине до работы.

сколько коллега планирует вложить еще чтобы в доме можно было жить?
или это брат муха?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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