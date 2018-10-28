Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Рыба-сом написав:Не понял немного о месте власти в этом "празднике жизни": будет возвращать б*** и бурштынокопателей, используя монополию на насилие, в правовое поле или же будет смиренно ждать, когда народ раскаяться и перевоспитается?
всегда прихожу в замешательство, когда приходится на пальцах разъяснять неглупым вроде людям очевидные вещи я прекрасно помню как кучма поставил страну в ментовское стойло после кравчуковского беспредела - кравченко в мвд и азаров в налоговой и вот это вот все точно так же можно было бы построить вильнолюдей и сейчас, но есть пару факторов - непрекращающаяся агрессия рашки (причем далеко не только военная) и потеря после майдана монополии власти на насилие неужели это так сложно и неочевидно?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
я велосипедист, а не архитектор или строитель - не знаю скока это должно стоить, но насколько я понимаю речь идет не только о том шоп нарисовать полоску на асфальте, подразумевается комплексное облагораживание бывшей трамвайной линии на свежей набережной во первых плитка, а не асфальт - на шоссере с тонкими покрышками ваще не айс - а во вторых как показывает практика если на тротуаре нарисовать велодорожку - это ни о чем, пешеходам пох на эти условности, а овуляшки с колясками ваще считают шо это все для них
хотя лично я предпочитаю ездить по проезжей части
Ну ты же понимаешь, что с той стороны дорожка в никуда? Потом же или по дороге (что для простых неприемлемо) или переходить на другую сторону. Почему сразу не сделать на той стороне? Что это как не воровство в чистом виде, проектируя мало кому нужную вещь? Ну давай покопаем еще и увидим, сколько сейчас стоит "проектирование" относительно самого строительства. А власти да, ни при чем,
Рыба-сом написав:Не понял немного о месте власти в этом "празднике жизни": будет возвращать б*** и бурштынокопателей, используя монополию на насилие, в правовое поле или же будет смиренно ждать, когда народ раскаяться и перевоспитается?
всегда прихожу в замешательство, когда приходится на пальцах разъяснять неглупым вроде людям очевидные вещи я прекрасно помню как кучма поставил страну в ментовское стойло после кравчуковского беспредела - кравченко в мвд и азаров в налоговой и вот это вот все точно так же можно было бы построить вильнолюдей и сейчас, но есть пару факторов - непрекращающаяся агрессия рашки (причем далеко не только военная) и потеря после майдана монополии власти на насилие неужели это так сложно и неочевидно?
Всё-таки как раз агрессия Скалении дала власти определенный нехилый бонус: до 2014 любое правительство за одни только "движения в сторону рыночных тарифов на газ и т.д." получило бы волну народного гнева под знамёнами Юли, Ляшка и пр. подобных персонажей. К тому же, кроме тех, кто вздумал наипать судьбу с помощью литовско-польской жертвы утилизационных сборов, есть и их хейтеры в нехилом числе.
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Пон 29 жов, 2018 15:11, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:да, шоп заработать надо еще и работать, напрягаться и выходить из зоны комфорта - пичалька но нормально заработать в селе можно и об этом был пост а у лузеров всегда все вокруг плохо
А потом приедет доблестное СБУ и наложит арест , или "случайно" твое фермерское хозяйство через дырявые реестры вдруг в определенный день окажется не твоим , потому-что какой-то регистратор внес изменения на основании решения суда мухосранской области зажопинского района , но нынешняя власть тут абсолютно ни причем в стране шуруют решительные реформы , жирность молока повышается с каждым днем.
как страшно жить, утебоземой вроде взрослый мужик, а ссышься всего и накручиваешь себя как невротическая баба жизнь - боль, как правильно говорит первый, не умеешь зарабатывать и выживать - ложись и помирай, епт тока не ной, а то уже хочется вас пристрелить из жалости, нытиков вечных
А тем временем, уже даже у тех с кем общаешься начинают уводить по схемам, мухосранский регистратор поменял в реестре... Топикстартер темы по аренде чуть не лишился квартирки... и это РЕАЛЬНЫЙ случай! На кой принимать законы которые делают дыру в реестрах, или даже ДЫРИЩУ?
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 29 жов, 2018 15:02, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_ написав:На кой принимать законы которые делают дыру в реестрах, или даже ДЫРИЩУ?
проблема не в дырах, а в разночтениях. ведь если посмотреть на минюст как на бизнес, то всё становится на свои места. любые их полезные инициативы, реально (подчеркиваю, реально) улучшившие ситуацию в регистрационных вопросах, имеют и обратную сторону. как всё сейчас.
ответственный же собственник должен понимать расклад и стараться себя обезопасить. хотя бы мониторя раз в месяц два реестра. а тот, кто подписался на информирование себя о происходящем - вообще чемпион.