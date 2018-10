Додано: Пон 29 жов, 2018 14:47

Рыба-сом написав: Не понял немного о месте власти в этом "празднике жизни": будет возвращать б*** и бурштынокопателей, используя монополию на насилие, в правовое поле или же будет смиренно ждать, когда народ раскаяться и перевоспитается?

Не понял немного о месте власти в этом "празднике жизни": будет возвращать б*** и бурштынокопателей, используя монополию на насилие, в правовое поле или же будет смиренно ждать, когда народ раскаяться и перевоспитается?



всегда прихожу в замешательство, когда приходится на пальцах разъяснять неглупым вроде людям очевидные вещи

я прекрасно помню как кучма поставил страну в ментовское стойло после кравчуковского беспредела - кравченко в мвд и азаров в налоговой и вот это вот все

точно так же можно было бы построить вильнолюдей и сейчас, но есть пару факторов - непрекращающаяся агрессия рашки (причем далеко не только военная) и потеря после майдана монополии власти на насилие

неужели это так сложно и неочевидно? всегда прихожу в замешательство, когда приходится на пальцах разъяснять неглупым вроде людям очевидные вещия прекрасно помню как кучма поставил страну в ментовское стойло после кравчуковского беспредела - кравченко в мвд и азаров в налоговой и вот это вот всеточно так же можно было бы построить вильнолюдей и сейчас, но есть пару факторов - непрекращающаяся агрессия рашки (причем далеко не только военная) и потеря после майдана монополии власти на насилиенеужели это так сложно и неочевидно?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.