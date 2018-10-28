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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2501250225032504

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1143
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
246
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1143
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:30

  Yuri_T написав:
  _Mykola_ написав:На кой принимать законы которые делают дыру в реестрах, или даже ДЫРИЩУ?

проблема не в дырах, а в разночтениях.
ведь если посмотреть на минюст как на бизнес, то всё становится на свои места. любые их полезные инициативы, реально (подчеркиваю, реально) улучшившие ситуацию в регистрационных вопросах, имеют и обратную сторону. как всё сейчас.

ответственный же собственник должен понимать расклад и стараться себя обезопасить. хотя бы мониторя раз в месяц два реестра. а тот, кто подписался на информирование себя о происходящем - вообще чемпион.


Если называть вещи своими именами то "кое кто" имеет ключи авторизации от системы, и просто вносит в неё изменения. Но этого "кое кого" никто не собирается сажать "кое куда", потому что совершенно случайно эти партии сидят вместе в одном зале "кое-где"
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:33

  zzzzzz написав:
  Yuri_T написав:
  _Mykola_ написав:На кой принимать законы которые делают дыру в реестрах, или даже ДЫРИЩУ?

проблема не в дырах, а в разночтениях.
ведь если посмотреть на минюст как на бизнес, то всё становится на свои места. любые их полезные инициативы, реально (подчеркиваю, реально) улучшившие ситуацию в регистрационных вопросах, имеют и обратную сторону. как всё сейчас.

ответственный же собственник должен понимать расклад и стараться себя обезопасить. хотя бы мониторя раз в месяц два реестра. а тот, кто подписался на информирование себя о происходящем - вообще чемпион.


Если называть вещи своими именами то "кое кто" имеет ключи авторизации от системы, и просто вносит в неё изменения. Но этого "кое кого" никто не собирается сажать "кое куда", потому что совершенно случайно эти партии сидят вместе в одном зале "кое-где"

Кто владеет информацией - владеет миром :) Открытые реестры должны быть, должны быть архивы, должны работать спецслужбы в случаях атак и милиция в случаях открытого криминала :) ну а там посмотрим :)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:50

  stm написав:Кто владеет информацией - владеет миром :) Открытые реестры должны быть, должны быть архивы, должны работать спецслужбы в случаях атак и милиция в случаях открытого криминала :) ну а там посмотрим :)


Не надо ныть! Нет воды - повесь бойлер!
Так может и в этих случаях пора так же рассуждать? :D Внес нотариус ложную информацию - реши вопрос самостоятельно :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:51

  vano80 написав:Ну ты же понимаешь, что с той стороны дорожка в никуда? Потом же или по дороге (что для простых неприемлемо) или переходить на другую сторону. Почему сразу не сделать на той стороне? Что это как не воровство в чистом виде, проектируя мало кому нужную вещь? Ну давай покопаем еще и увидим, сколько сейчас стоит "проектирование" относительно самого строительства. А власти да, ни при чем,


лично я пока не видел не то шо проекта - даже проектного задания и концепции, поэтому пока вообще не готов давать всему этому оценку
но раз в этом так уверен ты - я ж так понимаю шо ты там шото уже накопал и говоришь аргументированно - то шо ты конкретно предпринял, кроме того шо голосишь на форуме "воруют"?
заявление в прокуратуру написал? со своим депутатом поговорил на предмет составления по этому поводу запроса?
или весь пар как всегда - в гудок?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я наконец-то узнал, как правильно называется продолжающийся процесс архитектурного творчества в центре Киева:
https://en.wikipedia.org/wiki/Brusselization
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:03

  kingkongovets написав:
  vano80 написав:Ну ты же понимаешь, что с той стороны дорожка в никуда? Потом же или по дороге (что для простых неприемлемо) или переходить на другую сторону. Почему сразу не сделать на той стороне? Что это как не воровство в чистом виде, проектируя мало кому нужную вещь? Ну давай покопаем еще и увидим, сколько сейчас стоит "проектирование" относительно самого строительства. А власти да, ни при чем,


лично я пока не видел не то шо проекта - даже проектного задания и концепции, поэтому пока вообще не готов давать всему этому оценку
но раз в этом так уверен ты - я ж так понимаю шо ты там шото уже накопал и говоришь аргументированно - то шо ты конкретно предпринял, кроме того шо голосишь на форуме "воруют"?
заявление в прокуратуру написал? со своим депутатом поговорил на предмет составления по этому поводу запроса?
или весь пар как всегда - в гудок?


Именно так. В гудок. Я ж тупой пересичный нищеброд. Регулярно ездящий от Патона на Оболонь по набережной. И своей тупостью я понимаю как удобно, а как неудобно. Что мне еще копать надо? Что дорожка будет между двумя точками с последующей "пересадкой"? Для этого МВА надо?
Еще пример - капремонт Милославской между Радунской и Бальзака. Четная сторона. 166 млн грн за 1 км. 1 км ул. Чернобыльской оценен в 192 млн. грн
Ну разве мы специалисты это все оценивать? :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:06

  vano80 написав:
  stm написав:Кто владеет информацией - владеет миром :) Открытые реестры должны быть, должны быть архивы, должны работать спецслужбы в случаях атак и милиция в случаях открытого криминала :) ну а там посмотрим :)


Не надо ныть! Нет воды - повесь бойлер!
Так может и в этих случаях пора так же рассуждать? :D Внес нотариус ложную информацию - реши вопрос самостоятельно :mrgreen:

Да, в данном случае - это открытый криминал. И без написания в РОВД заявления о мошенничестве ничего не сделать. Проблема тут в человеке совершившем преступление, он должен понести наказание. Каждый должен сделать для этого усилие.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:06

КГГА "разморозила" скандальное строительство на Борщаговке в Киеве
Спустя 11 лет на ул. Семьи Сосниных возобновят строительство жилого дома. Работы профинансируют за счет средств от продажи квартир

В столице возобновят строительство долгостроя на ул. Семьи Сосниных, 4-А в Святошинском районе стоимостью 874 млн грн. Подписано соответствующее распоряжение, сообщают в Киевской горгосадминистрации.

Согласно распоряжению, проект предусматривает три 25-этажных жилых дома общей площадью 98,1 тыс. кв. м на 960 квартир, а также три подземных паркинга на 388 машиномест.

Финансирование осуществят за счет средств от продажи квартир КП "Житлоинвестбуд-УКБ" . Сроки исполнения проекта в документе не указаны.

Как сообщалось, строительство дома на ул. Семьи Сосниных остановлено в 2007 году, а работы по строительству осуществлены на 70%.

https://delo.ua/business/kgga-razmorozi ... na-347342/
Живите своим умом!
zzzzzz
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