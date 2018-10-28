Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
_Mykola_ написав:На кой принимать законы которые делают дыру в реестрах, или даже ДЫРИЩУ?
проблема не в дырах, а в разночтениях. ведь если посмотреть на минюст как на бизнес, то всё становится на свои места. любые их полезные инициативы, реально (подчеркиваю, реально) улучшившие ситуацию в регистрационных вопросах, имеют и обратную сторону. как всё сейчас.
ответственный же собственник должен понимать расклад и стараться себя обезопасить. хотя бы мониторя раз в месяц два реестра. а тот, кто подписался на информирование себя о происходящем - вообще чемпион.
Если называть вещи своими именами то "кое кто" имеет ключи авторизации от системы, и просто вносит в неё изменения. Но этого "кое кого" никто не собирается сажать "кое куда", потому что совершенно случайно эти партии сидят вместе в одном зале "кое-где"
_Mykola_ написав:На кой принимать законы которые делают дыру в реестрах, или даже ДЫРИЩУ?
проблема не в дырах, а в разночтениях. ведь если посмотреть на минюст как на бизнес, то всё становится на свои места. любые их полезные инициативы, реально (подчеркиваю, реально) улучшившие ситуацию в регистрационных вопросах, имеют и обратную сторону. как всё сейчас.
ответственный же собственник должен понимать расклад и стараться себя обезопасить. хотя бы мониторя раз в месяц два реестра. а тот, кто подписался на информирование себя о происходящем - вообще чемпион.
Если называть вещи своими именами то "кое кто" имеет ключи авторизации от системы, и просто вносит в неё изменения. Но этого "кое кого" никто не собирается сажать "кое куда", потому что совершенно случайно эти партии сидят вместе в одном зале "кое-где"
Кто владеет информацией - владеет миром Открытые реестры должны быть, должны быть архивы, должны работать спецслужбы в случаях атак и милиция в случаях открытого криминала ну а там посмотрим
stm написав:Кто владеет информацией - владеет миром Открытые реестры должны быть, должны быть архивы, должны работать спецслужбы в случаях атак и милиция в случаях открытого криминала ну а там посмотрим
Не надо ныть! Нет воды - повесь бойлер! Так может и в этих случаях пора так же рассуждать? Внес нотариус ложную информацию - реши вопрос самостоятельно
vano80 написав:Ну ты же понимаешь, что с той стороны дорожка в никуда? Потом же или по дороге (что для простых неприемлемо) или переходить на другую сторону. Почему сразу не сделать на той стороне? Что это как не воровство в чистом виде, проектируя мало кому нужную вещь? Ну давай покопаем еще и увидим, сколько сейчас стоит "проектирование" относительно самого строительства. А власти да, ни при чем,
лично я пока не видел не то шо проекта - даже проектного задания и концепции, поэтому пока вообще не готов давать всему этому оценку но раз в этом так уверен ты - я ж так понимаю шо ты там шото уже накопал и говоришь аргументированно - то шо ты конкретно предпринял, кроме того шо голосишь на форуме "воруют"? заявление в прокуратуру написал? со своим депутатом поговорил на предмет составления по этому поводу запроса? или весь пар как всегда - в гудок?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
vano80 написав:Ну ты же понимаешь, что с той стороны дорожка в никуда? Потом же или по дороге (что для простых неприемлемо) или переходить на другую сторону. Почему сразу не сделать на той стороне? Что это как не воровство в чистом виде, проектируя мало кому нужную вещь? Ну давай покопаем еще и увидим, сколько сейчас стоит "проектирование" относительно самого строительства. А власти да, ни при чем,
лично я пока не видел не то шо проекта - даже проектного задания и концепции, поэтому пока вообще не готов давать всему этому оценку но раз в этом так уверен ты - я ж так понимаю шо ты там шото уже накопал и говоришь аргументированно - то шо ты конкретно предпринял, кроме того шо голосишь на форуме "воруют"? заявление в прокуратуру написал? со своим депутатом поговорил на предмет составления по этому поводу запроса? или весь пар как всегда - в гудок?
Именно так. В гудок. Я ж тупой пересичный нищеброд. Регулярно ездящий от Патона на Оболонь по набережной. И своей тупостью я понимаю как удобно, а как неудобно. Что мне еще копать надо? Что дорожка будет между двумя точками с последующей "пересадкой"? Для этого МВА надо? Еще пример - капремонт Милославской между Радунской и Бальзака. Четная сторона. 166 млн грн за 1 км. 1 км ул. Чернобыльской оценен в 192 млн. грн Ну разве мы специалисты это все оценивать?
stm написав:Кто владеет информацией - владеет миром Открытые реестры должны быть, должны быть архивы, должны работать спецслужбы в случаях атак и милиция в случаях открытого криминала ну а там посмотрим
Не надо ныть! Нет воды - повесь бойлер! Так может и в этих случаях пора так же рассуждать? Внес нотариус ложную информацию - реши вопрос самостоятельно
Да, в данном случае - это открытый криминал. И без написания в РОВД заявления о мошенничестве ничего не сделать. Проблема тут в человеке совершившем преступление, он должен понести наказание. Каждый должен сделать для этого усилие.