до прокуратуры и обращения к депутату выходит не снизошел - так, поголосил, поныл да и все
и так во всем
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Додано: Пон 29 жов, 2018 16:32
до прокуратуры и обращения к депутату выходит не снизошел - так, поголосил, поныл да и все
и так во всем
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 29 жов, 2018 16:44
первая из снятых вчера панорам - печерська вежа и эдельвейс хаус
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 29 жов, 2018 17:07
Додано: Пон 29 жов, 2018 17:11
Да, именно так. Я не сомневаюсь, что можно запросто обосновать нужность 2 лямов для проектирования полоски асфальта. Тем более если там будут очень нужные светодиодные указатели под ногами.
Тем более, все могут ошибаться, так ведь? История с киевэнерго показывает уровень управления в городе, так что кто я такой, чтобы мешать достойным людям принимать не менее достойные решения
Додано: Пон 29 жов, 2018 17:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А о каких двух реестрах идет речь и как можно подписаться ?
Хочу быть ответственным собственником.
Заранее благодарен.
Додано: Пон 29 жов, 2018 17:23
максіка давить жаба що навіть на рівні сільських жителів, типу комбайнерів, він неудачнік-ніщеброд
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