Додано: Пон 29 жов, 2018 16:32

vano80 написав:

Проинформировал всех, до кого дотянулся. Тех кто ездит по этим разбитым дорогам и велодорожкам ведущих из никуда в ничто. Это ж не зрада, а по сравнению с остальным так, зрадонька малая Проинформировал всех, до кого дотянулся. Тех кто ездит по этим разбитым дорогам и велодорожкам ведущих из никуда в ничто. Это ж не зрада, а по сравнению с остальным так, зрадонька малая



до прокуратуры и обращения к депутату выходит не снизошел - так, поголосил, поныл да и все

и так во всем до прокуратуры и обращения к депутату выходит не снизошел - так, поголосил, поныл да и всеи так во всем

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.