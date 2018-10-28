RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2503250425052506>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1147
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
247
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
181
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
214
Якість будівництва
16%
178
Всього голосів : 1147
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:32

  vano80 написав:
Проинформировал всех, до кого дотянулся. Тех кто ездит по этим разбитым дорогам и велодорожкам ведущих из никуда в ничто. Это ж не зрада, а по сравнению с остальным так, зрадонька малая :D


до прокуратуры и обращения к депутату выходит не снизошел - так, поголосил, поныл да и все
и так во всем :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4918
З нами з: 05.06.16
Подякував: 254 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:44

первая из снятых вчера панорам - печерська вежа и эдельвейс хаус

https://www.skypixel.com/photos/vydubychi
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4918
З нами з: 05.06.16
Подякував: 254 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:07

  airmax78 написав:После некоторых постов Васеньки хочется пойти вымыть руки.

почему?
барабашов
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 16.06.15
Подякував: 114 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:11

  kingkongovets написав:
  vano80 написав:
Проинформировал всех, до кого дотянулся. Тех кто ездит по этим разбитым дорогам и велодорожкам ведущих из никуда в ничто. Это ж не зрада, а по сравнению с остальным так, зрадонька малая :D


до прокуратуры и обращения к депутату выходит не снизошел - так, поголосил, поныл да и все
и так во всем :mrgreen:


Да, именно так. Я не сомневаюсь, что можно запросто обосновать нужность 2 лямов для проектирования полоски асфальта. Тем более если там будут очень нужные светодиодные указатели под ногами.
Тем более, все могут ошибаться, так ведь? История с киевэнерго показывает уровень управления в городе, так что кто я такой, чтобы мешать достойным людям принимать не менее достойные решения :mrgreen:
vano80
 
Повідомлень: 828
З нами з: 17.09.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Yuri_T написав:ответственный же собственник должен понимать расклад и стараться себя обезопасить. хотя бы мониторя раз в месяц два реестра. а тот, кто подписался на информирование себя о происходящем - вообще чемпион


А о каких двух реестрах идет речь и как можно подписаться ?

Хочу быть ответственным собственником.

Заранее благодарен.
Amat
 
Повідомлень: 1648
З нами з: 21.12.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:58

  vano80 написав:История с киевэнерго показывает уровень управления в городе,


о, а тут можно поподробнее?
как должна была поступить кмда в этом кейсе? как бы вы это разрулили?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4918
З нами з: 05.06.16
Подякував: 254 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:29

  Прохожий написав:
  Хомякоид написав:Колега здесь взял капитальный дом под ремонт около 250 метров за 85 тыс. Взял под кредит 2 с копейками процентов. В сельской местности 10-15 мин. на машине до работы.

сколько коллега планирует вложить еще чтобы в доме можно было жить?
или это брат муха?


Так как это роботяга на заводе, взял отпуск месяц и сделал ремонт своими руками.
Сколько все это обошлось не знаю. Здесь есть строй. супермаркеты.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 573
З нами з: 19.09.14
Подякував: 663 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:
  Прохожий написав:
  Хомякоид написав:Колега здесь взял капитальный дом под ремонт около 250 метров за 85 тыс. Взял под кредит 2 с копейками процентов. В сельской местности 10-15 мин. на машине до работы.

сколько коллега планирует вложить еще чтобы в доме можно было жить?
или это брат муха?


Так как это роботяга на заводе, взял отпуск месяц и сделал ремонт своими руками.
Сколько все это обошлось не знаю. Здесь есть строй. супермаркеты.
Взял немаленький дом под ремонт и за месяц все сделал сам? Вечер ***** историй
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22418
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1092 раз.
Подякували: 5014 раз.
 
Профіль
5
1
1
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:48

Faceless А что там делать то больше? Крышу перекрыл,балки сгнившие поменял, гипсом всё зашил, покрасил, ламинат положил,окна поменял, горшки по паре килоевро поставил, проводку переложил да участок в пару Га облагородил. Одним словом - Терминатор хуев! ПыСы - проверьте по АйПи откедова студент пишет, вдруг опять Уфа :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
барабашов
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 16.06.15
Подякував: 114 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Немного о связи Зрады и Манипуляции
Зображення

https://www.facebook.com/10000102849642 ... 243964404/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4918
З нами з: 05.06.16
Подякував: 254 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2503250425052506>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1167, 1168, 1169
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11687 2088980
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 жов, 2018 09:33
Vadim V
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 160
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167470
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (309)
29.10.2018 19:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.