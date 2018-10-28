Amat написав:
А о каких двух реестрах идет речь и как можно подписаться ?
Хочу быть ответственным собственником.
Заранее благодарен.
1. если в вашей собственности (прямой, опосредованной) есть юр.лицо не акционерного типа, то имеет смысл проверять реестр "Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".
в бесплатном (сокращенном) режиме - здесь
в платном (полном) режиме - здесь
цена вопроса 80 грн.
2. если в вашей собственности (прямой, опосредованной) есть объект недвижимого имущества и он внесен в реестр, то вам нужно зарегистрироваться вот здесь
цена вопроса 23 грн.
3. чтобы узнать о мониторинге регистрационных действий с имуществом жмите сюда: