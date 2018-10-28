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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2503250425052506

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1147
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
247
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
181
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
214
Якість будівництва
16%
178
Всього голосів : 1147
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:21

  Amat написав:
  Yuri_T написав:ответственный же собственник должен понимать расклад и стараться себя обезопасить. хотя бы мониторя раз в месяц два реестра. а тот, кто подписался на информирование себя о происходящем - вообще чемпион


А о каких двух реестрах идет речь и как можно подписаться ?

Хочу быть ответственным собственником.

Заранее благодарен.

1. если в вашей собственности (прямой, опосредованной) есть юр.лицо не акционерного типа, то имеет смысл проверять реестр "Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".
в бесплатном (сокращенном) режиме - здесь https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch
в платном (полном) режиме - здесь https://usr.minjust.gov.ua/ua/paidextract
цена вопроса 80 грн.

2. если в вашей собственности (прямой, опосредованной) есть объект недвижимого имущества и он внесен в реестр, то вам нужно зарегистрироваться вот здесь https://kap.minjust.gov.ua/ и открыть себе возможность получать информацию из "Державного реєстру речових прав на нерухоме майно".
цена вопроса 23 грн.

3. чтобы узнать о мониторинге регистрационных действий с имуществом жмите сюда: http://smsmayak.com.ua/
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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