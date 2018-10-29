Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Yuri_T написав:ответственный же собственник должен понимать расклад и стараться себя обезопасить. хотя бы мониторя раз в месяц два реестра. а тот, кто подписался на информирование себя о происходящем - вообще чемпион
А о каких двух реестрах идет речь и как можно подписаться ?
2. если в вашей собственности (прямой, опосредованной) есть объект недвижимого имущества и он внесен в реестр, то вам нужно зарегистрироваться вот здесь https://kap.minjust.gov.ua/ и открыть себе возможность получать информацию из "Державного реєстру речових прав на нерухоме майно". цена вопроса 23 грн.
Кинг, основная проблема что эта манипуляция с каждым годом перестает быть манипуляцией Вена, девочка экскурсовод максимум 2 года стажа, снимает маленькую квартиру за 900 евро это уже с коммунальными. Может работать, арендовать самостоятельно квартиру, не думаю что мама ее спонсирует консервацией и ножкой кабанчика. Такая же девочка в Украине, может снять очень маленькую квартиру и то с такой же девочкой вскладчину, родители выступают спонсорами еды и денег, т.к. их вечно не хватает... В ответ выбегает Респект и показывает другой, лучший путь за 75000грн танцовщицей, а чё )))
Востаннє редагувалось stm в Пон 29 жов, 2018 19:43, всього редагувалось 1 раз.
Пост ФБ не открывал, но по картинке про тот же Израиль - там одно только лепестричество за месяц баксов на 70 лехко, вода очень дорого, любой сервис (обслуживание дома) - также, потому 200 долл за всю коммуналь - сомнительно, думаю дороже. Средний доход в пересчете на среднюю семью - действительно примерно 5000, но тогда и в Украине надо брать минимум две средние ЗП - и это куда поболее 8кгрн, а коммуналь 3000 грн - это явно в период отопления (тогда тем более отпадает смысл сравнения с Израилем). Ну в общем классика
Пост ФБ не открывал, но по картинке про тот же Израиль - там одно только лепестричество за месяц баксов на 70 лехко, вода очень дорого, любой сервис (обслуживание дома) - также, потому 200 долл за всю коммуналь - сомнительно, думаю дороже. Средний доход в пересчете на среднюю семью - действительно примерно 5000, но тогда и в Украине надо брать минимум две средние ЗП - и это куда поболее 8кгрн, а коммуналь 3000 грн - это явно в период отопления (тогда тем более отпадает смысл сравнения с Израилем). Ну в общем классика
Польша. Коммуналка за 2к. 140 дол. круглогодично. Средняя з/п 1000 дол. на руки.
Пост ФБ не открывал, но по картинке про тот же Израиль - там одно только лепестричество за месяц баксов на 70 лехко, вода очень дорого, любой сервис (обслуживание дома) - также, потому 200 долл за всю коммуналь - сомнительно, думаю дороже. Средний доход в пересчете на среднюю семью - действительно примерно 5000, но тогда и в Украине надо брать минимум две средние ЗП - и это куда поболее 8кгрн, а коммуналь 3000 грн - это явно в период отопления (тогда тем более отпадает смысл сравнения с Израилем). Ну в общем классика
Польша. Коммуналка за 2к. 140 дол. круглогодично. Средняя з/п 1000 дол. на руки.
Ти так і не пояснив, до чого польша. Якщо поїхав, то навіщо туди? Там навіть самі поляки жити не хочуть, їдуть дальші.
stm написав:Да, в данном случае - это открытый криминал. И без написания в РОВД заявления о мошенничестве ничего не сделать. Проблема тут в человеке совершившем преступление, он должен понести наказание. Каждый должен сделать для этого усилие.
Более менее расследуют только мокруху. "Прелесть" Украины в том, что если хочется сделать кому то каку - то это очень легко.
kingkongovets написав:работает так же, а живет лучше линия наименьшего сопротивления - имеет право на жизнь, чё
К сожалению, в Киеве, чтобы сохранять покупательную способность зарплаты, нужно было прыгать из одной компании в другую каждый год. Иначе стандартная индексация зарплаты не поспевала за инфляцией. Да и вообще, надежда на то, что в Украине наступит порядок в обозримом будущем, совсем угасла. Предложили работу. По географической близости Польша выиграла у других стран (было предложение на Мальту, вообще можно было практически в любую страну уехать - профессия позволяет).