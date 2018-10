Додано: Пон 29 жов, 2018 19:53









зы: дымка помешала и высоту надо было набрать побольше - переснимем - но для общего впечатления думаю сойдет

легендарная голосуха (экс прелесць эйрмакса и нынешняя резиденция уни) левее центра кадра тру голосеевозы: дымка помешала и высоту надо было набрать побольше - переснимем - но для общего впечатления думаю сойдетлегендарная голосуха (экс прелесць эйрмакса и нынешняя резиденция уни) левее центра кадра

Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 29 жов, 2018 20:11, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.