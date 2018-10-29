RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2504250525062507>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1147
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
247
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
181
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
214
Якість будівництва
16%
178
Всього голосів : 1147
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:21

  Amat написав:
  Yuri_T написав:ответственный же собственник должен понимать расклад и стараться себя обезопасить. хотя бы мониторя раз в месяц два реестра. а тот, кто подписался на информирование себя о происходящем - вообще чемпион


А о каких двух реестрах идет речь и как можно подписаться ?

Хочу быть ответственным собственником.

Заранее благодарен.

1. если в вашей собственности (прямой, опосредованной) есть юр.лицо не акционерного типа, то имеет смысл проверять реестр "Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".
в бесплатном (сокращенном) режиме - здесь https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch
в платном (полном) режиме - здесь https://usr.minjust.gov.ua/ua/paidextract
цена вопроса 80 грн.

2. если в вашей собственности (прямой, опосредованной) есть объект недвижимого имущества и он внесен в реестр, то вам нужно зарегистрироваться вот здесь https://kap.minjust.gov.ua/ и открыть себе возможность получать информацию из "Державного реєстру речових прав на нерухоме майно".
цена вопроса 23 грн.

3. чтобы узнать о мониторинге регистрационных действий с имуществом жмите сюда: http://smsmayak.com.ua/
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13211
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1770 раз.
Подякували: 3704 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:40

  kingkongovets написав:Немного о связи Зрады и Манипуляции
Зображення

https://www.facebook.com/10000102849642 ... 243964404/

Кинг, основная проблема что эта манипуляция с каждым годом перестает быть манипуляцией :)
Вена, девочка экскурсовод максимум 2 года стажа, снимает маленькую квартиру за 900 евро это уже с коммунальными. Может работать, арендовать самостоятельно квартиру, не думаю что мама ее спонсирует консервацией и ножкой кабанчика. Такая же девочка в Украине, может снять очень маленькую квартиру и то с такой же девочкой вскладчину, родители выступают спонсорами еды и денег, т.к. их вечно не хватает...
В ответ выбегает Респект и показывает другой, лучший путь за 75000грн танцовщицей, а чё )))
Востаннє редагувалось stm в Пон 29 жов, 2018 19:43, всього редагувалось 1 раз.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1547
З нами з: 04.03.15
Подякував: 47 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:41

  kingkongovets написав:Немного о связи Зрады и Манипуляции
Зображення

https://www.facebook.com/10000102849642 ... 243964404/

Пост ФБ не открывал, но по картинке про тот же Израиль - там одно только лепестричество за месяц баксов на 70 лехко, вода очень дорого, любой сервис (обслуживание дома) - также, потому 200 долл за всю коммуналь - сомнительно, думаю дороже. Средний доход в пересчете на среднюю семью - действительно примерно 5000, но тогда и в Украине надо брать минимум две средние ЗП - и это куда поболее 8кгрн, а коммуналь 3000 грн - это явно в период отопления (тогда тем более отпадает смысл сравнения с Израилем). Ну в общем классика
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22420
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1092 раз.
Подякували: 5014 раз.
 
Профіль
5
1
1
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:53

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

тру голосеево

Зображення

зы: дымка помешала и высоту надо было набрать побольше - переснимем - но для общего впечатления думаю сойдет
легендарная голосуха (экс прелесць эйрмакса и нынешняя резиденция уни) левее центра кадра
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 29 жов, 2018 20:11, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4921
З нами з: 05.06.16
Подякував: 255 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 19:59

  Faceless написав:
  kingkongovets написав:Немного о связи Зрады и Манипуляции
Зображення

https://www.facebook.com/10000102849642 ... 243964404/

Пост ФБ не открывал, но по картинке про тот же Израиль - там одно только лепестричество за месяц баксов на 70 лехко, вода очень дорого, любой сервис (обслуживание дома) - также, потому 200 долл за всю коммуналь - сомнительно, думаю дороже. Средний доход в пересчете на среднюю семью - действительно примерно 5000, но тогда и в Украине надо брать минимум две средние ЗП - и это куда поболее 8кгрн, а коммуналь 3000 грн - это явно в период отопления (тогда тем более отпадает смысл сравнения с Израилем). Ну в общем классика

Польша. Коммуналка за 2к. 140 дол. круглогодично. Средняя з/п 1000 дол. на руки.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 424
З нами з: 26.02.18
Подякував: 104 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 20:20

  kingkongovets написав:Немного о связи Зрады и Манипуляции
Зображення

https://www.facebook.com/10000102849642 ... 243964404/


36 тис грн комуналь сім'ї за рік. Хороша сім'я, живе як мінімум в двусі аля ЦП, РТ. І як так хочу:-)
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13447
З нами з: 27.10.09
Подякував: 215 раз.
Подякували: 1754 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 20:27

  Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:
  kingkongovets написав:Немного о связи Зрады и Манипуляции
Зображення

https://www.facebook.com/10000102849642 ... 243964404/

Пост ФБ не открывал, но по картинке про тот же Израиль - там одно только лепестричество за месяц баксов на 70 лехко, вода очень дорого, любой сервис (обслуживание дома) - также, потому 200 долл за всю коммуналь - сомнительно, думаю дороже. Средний доход в пересчете на среднюю семью - действительно примерно 5000, но тогда и в Украине надо брать минимум две средние ЗП - и это куда поболее 8кгрн, а коммуналь 3000 грн - это явно в период отопления (тогда тем более отпадает смысл сравнения с Израилем). Ну в общем классика

Польша. Коммуналка за 2к. 140 дол. круглогодично. Средняя з/п 1000 дол. на руки.

Ти так і не пояснив, до чого польша. Якщо поїхав, то навіщо туди?
Там навіть самі поляки жити не хочуть, їдуть дальші.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13447
З нами з: 27.10.09
Подякував: 215 раз.
Подякували: 1754 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 20:46

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  Gastarbaiter написав:
Польша. Коммуналка за 2к. 140 дол. круглогодично. Средняя з/п 1000 дол. на руки.

Ти так і не пояснив, до чого польша. Якщо поїхав, то навіщо туди?
Там навіть самі поляки жити не хочуть, їдуть дальші.


работает так же, а живет лучше
линия наименьшего сопротивления - имеет право на жизнь, чё
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4921
З нами з: 05.06.16
Подякував: 255 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 20:58

  stm написав:Да, в данном случае - это открытый криминал. И без написания в РОВД заявления о мошенничестве ничего не сделать. Проблема тут в человеке совершившем преступление, он должен понести наказание. Каждый должен сделать для этого усилие.

Более менее расследуют только мокруху.
"Прелесть" Украины в том, что если хочется сделать кому то каку - то это очень легко.
UA
 
Повідомлень: 2992
З нами з: 19.07.08
Подякував: 231 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 21:01

  kingkongovets написав:работает так же, а живет лучше
линия наименьшего сопротивления - имеет право на жизнь, чё

К сожалению, в Киеве, чтобы сохранять покупательную способность зарплаты, нужно было прыгать из одной компании в другую каждый год. Иначе стандартная индексация зарплаты не поспевала за инфляцией.
Да и вообще, надежда на то, что в Украине наступит порядок в обозримом будущем, совсем угасла.
Предложили работу. По географической близости Польша выиграла у других стран (было предложение на Мальту, вообще можно было практически в любую страну уехать - профессия позволяет).
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 424
З нами з: 26.02.18
Подякував: 104 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2504250525062507>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1167, 1168, 1169
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11687 2089011
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 жов, 2018 09:33
Vadim V
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 160
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167470
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Вернум Банк (312)
29.10.2018 21:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.