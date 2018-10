Додано: Пон 29 жов, 2018 21:04

Gastarbaiter написав: kingkongovets написав: работает так же, а живет лучше

К сожалению, в Киеве, чтобы сохранять покупательную способность зарплаты, нужно было прыгать из одной компании в другую каждый год. Иначе стандартная индексация зарплаты не поспевала за инфляцией.

Да и вообще, надежда на то, что в Украине наступит порядок в обозримом будущем, совсем угасла.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.