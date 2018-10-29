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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2504250525062507

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1147
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
247
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
181
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
214
Якість будівництва
16%
178
Всього голосів : 1147
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 21:03

  Хомякоид написав:
Так как это роботяга на заводе, взял отпуск месяц и сделал ремонт своими руками.
Сколько все это обошлось не знаю. Здесь есть строй. супермаркеты.

Одному, за месяц в доме?
Это ненаучная фантастика.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 21:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Gastarbaiter написав:
  kingkongovets написав:работает так же, а живет лучше
линия наименьшего сопротивления - имеет право на жизнь, чё

К сожалению, в Киеве, чтобы сохранять покупательную способность зарплаты, нужно было прыгать из одной компании в другую каждый год. Иначе стандартная индексация зарплаты не поспевала за инфляцией.
Да и вообще, надежда на то, что в Украине наступит порядок в обозримом будущем, совсем угасла.
Предложили работу. По географической близости Польша выиграла у других стран (было предложение на Мальту, вообще можно было практически в любую страну уехать - профессия позволяет).


так я ж вроде так и сказал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 21:05

  UA написав:
  stm написав:Да, в данном случае - это открытый криминал. И без написания в РОВД заявления о мошенничестве ничего не сделать. Проблема тут в человеке совершившем преступление, он должен понести наказание. Каждый должен сделать для этого усилие.

Более менее расследуют только мокруху.
"Прелесть" Украины в том, что если хочется сделать кому то каку - то это очень легко.

Да, но это надо менять...
Смотрите, что у нас есть
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2156195211058572&id=100000043427043
Осталось только подогнать работу систем: здравоохранительной, социальной, инфраструктурной, судебной и ещё парочки )))
И даже если для украинского экономического чуда надо собрать 5 друзей и вырастить 10 соток морковки, я первая кто согласен!!! Главное что бы эсперемент был масштабируемым )))
stm
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