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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 25052506250725082509>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1147
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
247
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
181
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
214
Якість будівництва
16%
178
Всього голосів : 1147
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 21:03

  Хомякоид написав:
Так как это роботяга на заводе, взял отпуск месяц и сделал ремонт своими руками.
Сколько все это обошлось не знаю. Здесь есть строй. супермаркеты.

Одному, за месяц в доме?
Это ненаучная фантастика.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 21:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Gastarbaiter написав:
  kingkongovets написав:работает так же, а живет лучше
линия наименьшего сопротивления - имеет право на жизнь, чё

К сожалению, в Киеве, чтобы сохранять покупательную способность зарплаты, нужно было прыгать из одной компании в другую каждый год. Иначе стандартная индексация зарплаты не поспевала за инфляцией.
Да и вообще, надежда на то, что в Украине наступит порядок в обозримом будущем, совсем угасла.
Предложили работу. По географической близости Польша выиграла у других стран (было предложение на Мальту, вообще можно было практически в любую страну уехать - профессия позволяет).


так я ж вроде так и сказал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 21:05

  UA написав:
  stm написав:Да, в данном случае - это открытый криминал. И без написания в РОВД заявления о мошенничестве ничего не сделать. Проблема тут в человеке совершившем преступление, он должен понести наказание. Каждый должен сделать для этого усилие.

Более менее расследуют только мокруху.
"Прелесть" Украины в том, что если хочется сделать кому то каку - то это очень легко.

Да, но это надо менять...
Смотрите, что у нас есть
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2156195211058572&id=100000043427043
Осталось только подогнать работу систем: здравоохранительной, социальной, инфраструктурной, судебной и ещё парочки )))
И даже если для украинского экономического чуда надо собрать 5 друзей и вырастить 10 соток морковки, я первая кто согласен!!! Главное что бы эсперемент был масштабируемым )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 21:29

  kingkongovets написав:так я ж вроде так и сказал

Не спорил, не опровергал. Дал расширенный ответ.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 21:30

  Gastarbaiter написав:
  kingkongovets написав:работает так же, а живет лучше
линия наименьшего сопротивления - имеет право на жизнь, чё

К сожалению, в Киеве, чтобы сохранять покупательную способность зарплаты, нужно было прыгать из одной компании в другую каждый год. Иначе стандартная индексация зарплаты не поспевала за инфляцией.
Да и вообще, надежда на то, что в Украине наступит порядок в обозримом будущем, совсем угасла.
Предложили работу. По географической близости Польша выиграла у других стран (было предложение на Мальту, вообще можно было практически в любую страну уехать - профессия позволяет).

Какая конкретно профессия? И почему отказались от Мальты - нереально было бы в перспективе купить там жильё(цены на уровне Хайфы с Тель-а-Вивом и Манхеттена)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 21:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Gastarbaiter написав:
  kingkongovets написав:так я ж вроде так и сказал

Не спорил, не опровергал. Дал расширенный ответ.

+
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 21:36

  stm написав:Да, но это надо менять...

Это возможно только кровавой революцией с последующей диктатурой фюрера аля Билецкий.
А пока, реформатор Луценко, держит областными прокурорами людей которые при Легитимном держали сети наркоаптек.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 21:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  stm написав:Да, но это надо менять...

Это возможно только кровавой революцией с последующей диктатурой фюрера аля Билецкий.
А пока, реформатор Луценко, держит областными прокурорами людей которые при Легитимном держали сети наркоаптек.


из билецкого такой же фюрер, как из буратино производитель столярного инструмента
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 21:50

Билецкого танцует Аваков
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 21:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Билецкого танцует Аваков


та вы шо?
вотэто инсайд
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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