Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:работает так же, а живет лучше линия наименьшего сопротивления - имеет право на жизнь, чё
К сожалению, в Киеве, чтобы сохранять покупательную способность зарплаты, нужно было прыгать из одной компании в другую каждый год. Иначе стандартная индексация зарплаты не поспевала за инфляцией. Да и вообще, надежда на то, что в Украине наступит порядок в обозримом будущем, совсем угасла. Предложили работу. По географической близости Польша выиграла у других стран (было предложение на Мальту, вообще можно было практически в любую страну уехать - профессия позволяет).
так я ж вроде так и сказал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
stm написав:Да, в данном случае - это открытый криминал. И без написания в РОВД заявления о мошенничестве ничего не сделать. Проблема тут в человеке совершившем преступление, он должен понести наказание. Каждый должен сделать для этого усилие.
Более менее расследуют только мокруху. "Прелесть" Украины в том, что если хочется сделать кому то каку - то это очень легко.
Да, но это надо менять... Смотрите, что у нас есть https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2156195211058572&id=100000043427043 Осталось только подогнать работу систем: здравоохранительной, социальной, инфраструктурной, судебной и ещё парочки ))) И даже если для украинского экономического чуда надо собрать 5 друзей и вырастить 10 соток морковки, я первая кто согласен!!! Главное что бы эсперемент был масштабируемым )))
kingkongovets написав:работает так же, а живет лучше линия наименьшего сопротивления - имеет право на жизнь, чё
К сожалению, в Киеве, чтобы сохранять покупательную способность зарплаты, нужно было прыгать из одной компании в другую каждый год. Иначе стандартная индексация зарплаты не поспевала за инфляцией. Да и вообще, надежда на то, что в Украине наступит порядок в обозримом будущем, совсем угасла. Предложили работу. По географической близости Польша выиграла у других стран (было предложение на Мальту, вообще можно было практически в любую страну уехать - профессия позволяет).
Какая конкретно профессия? И почему отказались от Мальты - нереально было бы в перспективе купить там жильё(цены на уровне Хайфы с Тель-а-Вивом и Манхеттена)?