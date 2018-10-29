Ой, мог бы и не язвить
Что там в центре ?
Взрыв на Кудри. 3 скорых, 2 пожарки, 12 машин полиции
Есть кто рядом ?
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Додано: Пон 29 жов, 2018 21:55
kingkongovets
Ой, мог бы и не язвить
Что там в центре ?
Есть кто рядом ?
Живите своим умом!
Додано: Пон 29 жов, 2018 21:56
Додано: Пон 29 жов, 2018 22:04
Бухгалтер. Хотел в англоязычную либо славянскую страну. Учить шведский или итальянский или какой другой непонятный язык особо не хотелось. Да и семье проще. Лично мне средиземноморский климат по душе. Но по определенным причинам требуются регулярные поездки в Украину. Короче, решил попробовать Польшу, благо предложение было неплохое. Ну и по ходу дела понравилось.
Цены на покупку на Мальте не помню, но аренда выходила, вроде, не очень дорого (по словам бывшего коллеги, который туда уехал). Сама работа была чуть ниже в зарплатной иерархии.
Пару дней назад смотрел Канаду в сравнении с Польшей. З/п х2, расходы х3.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Пон 29 жов, 2018 22:20, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 29 жов, 2018 22:06
Польща це останнє місце куди їде кваліфікована рабсила....
А у нас всі форумчани мега кваліфіковані. Так от. Порядок? Так в німеччині більше його ніж в польщі. Перспектива країни? Оплата праці? І т.д. І т.п. все краще і поляки це доказали - масова міграція з країни.
Ну то таке...
Всім процвітання!
Додано: Пон 29 жов, 2018 22:13
Студент в Германии говорите.
А обороты речи, как у советского пенсионера на лавочке.
"Роботяга", "ремонт в отпуск своими руками".
Ну продолжай ... сказочник
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Пон 29 жов, 2018 22:27
Gastarbaiter
Тогда в Польше у вас очень хорошая зарплата.
У меня есть знакомая, бывшая главбух у 5-10 здесь ещё при Лёне, так она и сейчас в другом месте уже получает практически ту же зарплату в у.е., что и при Юще, Вите-Бите и Лёне-позднем.
При Вите доходило до полтоса килогрн
Думаю ей Торонто с Валеттами побоку. У вас здесь не настолько сытный приход был, так?
Додано: Пон 29 жов, 2018 22:55
Зарплата неплохая, как для моего уровня квалификации и способностей.
Но ваша знакомая ведь тоже может в условном Торонто намного больше получать за работу главбуха, чем в Киеве.
Скажем так. В ситуации с временным выездом на заработки выгода очевидна. А вот переезд на ПМЖ в другую страну для большинства профессий кардинально не поменяет уровень жизни. Т.е. условный грузчик будет жить как грузчик и в Украине, и в США. Я не скажу, что мой уровень жизни прям так сильно вырос после переезда. Но как-то все тут ровнее, чище, спокойнее, безопаснее. А уровень жизни - это уже вопрос профессионального роста.
ПС. По моему опыту, большинство главбухов намертво заточены под украинский налоговый кодекс и малопригодны в других юрисдикциях
Додано: Пон 29 жов, 2018 22:57
от цікаво а чого в нас лише бабло рахують? от наприклад Я, доход і на на новолипки не хватить
а реалі голова української партії, революціонер, кандидат в президенти 35 років...
Додано: Пон 29 жов, 2018 22:58
крім того мужик 190 на 110 кг, бородатий, типу альфасамец
в чому понти в інших?
Додано: Пон 29 жов, 2018 23:01
Да потому что ты на финансовом форуме находишься где обсуждают финансы
Живите своим умом!
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