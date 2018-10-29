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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2506250725082509>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1147
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
247
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
181
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
214
Якість будівництва
16%
178
Всього голосів : 1147
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 21:55

kingkongovets
Ой, мог бы и не язвить :mrgreen:

Что там в центре ?
Взрыв на Кудри. 3 скорых, 2 пожарки, 12 машин полиции

Есть кто рядом ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 21:56

  барабашов написав: И почему отказались от Мальты ...?

Вы мальтийских девушек видели?
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 22:04

  барабашов написав:Какая конкретно профессия? И почему отказались от Мальты - нереально было бы в перспективе купить там жильё(цены на уровне Хайфы с Тель-а-Вивом и Манхеттена)?

Бухгалтер. Хотел в англоязычную либо славянскую страну. Учить шведский или итальянский или какой другой непонятный язык особо не хотелось. Да и семье проще. Лично мне средиземноморский климат по душе. Но по определенным причинам требуются регулярные поездки в Украину. Короче, решил попробовать Польшу, благо предложение было неплохое. Ну и по ходу дела понравилось.
Цены на покупку на Мальте не помню, но аренда выходила, вроде, не очень дорого (по словам бывшего коллеги, который туда уехал). Сама работа была чуть ниже в зарплатной иерархии.
Пару дней назад смотрел Канаду в сравнении с Польшей. З/п х2, расходы х3.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Пон 29 жов, 2018 22:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 22:06

  kingkongovets написав:
Первый написав:
  Gastarbaiter написав:
Польша. Коммуналка за 2к. 140 дол. круглогодично. Средняя з/п 1000 дол. на руки.

Ти так і не пояснив, до чого польша. Якщо поїхав, то навіщо туди?
Там навіть самі поляки жити не хочуть, їдуть дальші.


работает так же, а живет лучше
линия наименьшего сопротивления - имеет право на жизнь, чё


Польща це останнє місце куди їде кваліфікована рабсила....
А у нас всі форумчани мега кваліфіковані. Так от. Порядок? Так в німеччині більше його ніж в польщі. Перспектива країни? Оплата праці? І т.д. І т.п. все краще і поляки це доказали - масова міграція з країни.

Ну то таке...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 22:13

  Хомякоид написав: Так как это роботяга на заводе, взял отпуск месяц и сделал ремонт своими руками.
Сколько все это обошлось не знаю. Здесь есть строй. супермаркеты.

Студент в Германии говорите.
А обороты речи, как у советского пенсионера на лавочке.
"Роботяга", "ремонт в отпуск своими руками".
Ну продолжай ... сказочник :-)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 22:27

Gastarbaiter
Тогда в Польше у вас очень хорошая зарплата.
У меня есть знакомая, бывшая главбух у 5-10 здесь ещё при Лёне, так она и сейчас в другом месте уже получает практически ту же зарплату в у.е., что и при Юще, Вите-Бите и Лёне-позднем.
При Вите доходило до полтоса килогрн :shock:
Думаю ей Торонто с Валеттами побоку. У вас здесь не настолько сытный приход был, так?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 22:55

  барабашов написав:Gastarbaiter
Тогда в Польше у вас очень хорошая зарплата.
У меня есть знакомая, бывшая главбух у 5-10 здесь ещё при Лёне, так она и сейчас в другом месте уже получает практически ту же зарплату в у.е., что и при Юще, Вите-Бите и Лёне-позднем.
При Вите доходило до полтоса килогрн :shock:
Думаю ей Торонто с Валеттами побоку. У вас здесь не настолько сытный приход был, так?

Зарплата неплохая, как для моего уровня квалификации и способностей.
Но ваша знакомая ведь тоже может в условном Торонто намного больше получать за работу главбуха, чем в Киеве.
Скажем так. В ситуации с временным выездом на заработки выгода очевидна. А вот переезд на ПМЖ в другую страну для большинства профессий кардинально не поменяет уровень жизни. Т.е. условный грузчик будет жить как грузчик и в Украине, и в США. Я не скажу, что мой уровень жизни прям так сильно вырос после переезда. Но как-то все тут ровнее, чище, спокойнее, безопаснее. А уровень жизни - это уже вопрос профессионального роста.
ПС. По моему опыту, большинство главбухов намертво заточены под украинский налоговый кодекс и малопригодны в других юрисдикциях :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 22:57

от цікаво а чого в нас лише бабло рахують? от наприклад Я, доход і на на новолипки не хватить :)
а реалі голова української партії, революціонер, кандидат в президенти 35 років...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 22:58

крім того мужик 190 на 110 кг, бородатий, типу альфасамец :)
в чому понти в інших?
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 23:01

  Васенька написав:от цікаво а чого в нас лише бабло рахують? от наприклад Я, доход і на на новолипки не хватить :)
а реалі голова української партії, революціонер, кандидат в президенти 35 років...


Да потому что ты на финансовом форуме находишься где обсуждают финансы :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
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