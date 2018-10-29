Додано: Пон 29 жов, 2018 22:55

барабашов написав: Gastarbaiter

Тогда в Польше у вас очень хорошая зарплата.

У меня есть знакомая, бывшая главбух у 5-10 здесь ещё при Лёне, так она и сейчас в другом месте уже получает практически ту же зарплату в у.е., что и при Юще, Вите-Бите и Лёне-позднем.

При Вите доходило до полтоса килогрн

Думаю ей Торонто с Валеттами побоку. У вас здесь не настолько сытный приход был, так? Тогда в Польше у вас очень хорошая зарплата.У меня есть знакомая, бывшая главбух у 5-10 здесь ещё при Лёне, так она и сейчас в другом месте уже получает практически ту же зарплату в у.е., что и при Юще, Вите-Бите и Лёне-позднем.При Вите доходило до полтоса килогрнДумаю ей Торонто с Валеттами побоку. У вас здесь не настолько сытный приход был, так?

Зарплата неплохая, как для моего уровня квалификации и способностей.Но ваша знакомая ведь тоже может в условном Торонто намного больше получать за работу главбуха, чем в Киеве.Скажем так. В ситуации с временным выездом на заработки выгода очевидна. А вот переезд на ПМЖ в другую страну для большинства профессий кардинально не поменяет уровень жизни. Т.е. условный грузчик будет жить как грузчик и в Украине, и в США. Я не скажу, что мой уровень жизни прям так сильно вырос после переезда. Но как-то все тут ровнее, чище, спокойнее, безопаснее. А уровень жизни - это уже вопрос профессионального роста.ПС. По моему опыту, большинство главбухов намертво заточены под украинский налоговый кодекс и малопригодны в других юрисдикциях