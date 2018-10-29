Додано: Пон 29 жов, 2018 23:57

kingkongovets написав: Можно ли заработать #НаСелі? Можно ли заработать #НаСелі?

Не ссорьтесь, мальчики.Расскажу вам о двух сильських хлопяцях, знаю их лет с 17, сейчас им чуть больше 30Первый работал у меня после школы, 15 км от города жил (не Киев) каждый день, то на маршрутке, то на дизеле... пришел учеником, во все вникал, пробовал, стал настоящим профи... пришло время, все оставил и поставил маленькую теплицу с огурцами... Сейчас - теплица пол гектара, крутой фермер, штудирует учебники по агрономии, химии, с алиэкспресса датчики тянет для анализа почвы. Осенью превращается в норвежского дальнобоя... Семья, домик, земля, дите в частной школе.Второй - после школы к местному застройщику (типа вашего Парцхаладзе) подсобником пошел на монтаж крыш. За 70 грн суточных трубил и летом и зимой, научился, пошел в частную бригаду. Семь лет назад, делал у меня свою первую крышу, как хозяин бригады. На сегодня, расписано до весны все, недавно признался - отказался от 700м2 крыши, не успевает. Дом в колхозе, двое сыночков, присматривает недвигу недалеко от частной школы - на следущий год первоклашкой старший будет.Смотрю на этих пацанов и переживаю, что бы какой то у*** силовик-бюджетник не поламал их жизни.Ихмо проблема страны - это то, что два десятилетия - в прокурорско-судейские школы поступали исключительно свои. Круг замкнулся, и я, с высоты своих лет просто не представляю, как это г-но можно разгрести.и по теме: не верю, что досками будем заколачивать