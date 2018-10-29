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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2507250825092510>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1147
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
247
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
181
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
214
Якість будівництва
16%
178
Всього голосів : 1147
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 23:09

то де тут фінанси? бафета, маска та гейтса тут не видно. одне хохложидівське кодло
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 23:14

  Васенька написав:то де тут фінанси? бафета, маска та гейтса тут не видно. одне хохложидівське кодло

Барабашов, у вас еще есть вопросы?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 23:18

ти тут максік :)
то продав свою б***?
типу тойота :)
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 23:19

в тебе я знаю проблеми з бабос. можу РАБоту предложить
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 23:43

Про таких як ти подервянський колись влучно сказав - йо**не село
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 23:51

школота в мак працювати
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 23:57

  kingkongovets написав:Можно ли заработать #НаСелі?
Не ссорьтесь, мальчики.
Расскажу вам о двух сильських хлопяцях, знаю их лет с 17, сейчас им чуть больше 30
Первый работал у меня после школы, 15 км от города жил (не Киев) каждый день, то на маршрутке, то на дизеле... пришел учеником, во все вникал, пробовал, стал настоящим профи... пришло время, все оставил и поставил маленькую теплицу с огурцами... Сейчас - теплица пол гектара, крутой фермер, штудирует учебники по агрономии, химии, с алиэкспресса датчики тянет для анализа почвы. Осенью превращается в норвежского дальнобоя... Семья, домик, земля, дите в частной школе.
Второй - после школы к местному застройщику (типа вашего Парцхаладзе) подсобником пошел на монтаж крыш. За 70 грн суточных трубил и летом и зимой, научился, пошел в частную бригаду. Семь лет назад, делал у меня свою первую крышу, как хозяин бригады. На сегодня, расписано до весны все, недавно признался - отказался от 700м2 крыши, не успевает. Дом в колхозе, двое сыночков, присматривает недвигу недалеко от частной школы - на следущий год первоклашкой старший будет.

Смотрю на этих пацанов и переживаю, что бы какой то у*** силовик-бюджетник не поламал их жизни.
Ихмо проблема страны - это то, что два десятилетия - в прокурорско-судейские школы поступали исключительно свои. Круг замкнулся, и я, с высоты своих лет просто не представляю, как это г-но можно разгрести.
и по теме: не верю, что досками будем заколачивать :)
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 00:01

як майор СБУ можу порекомендувати вішати всіх :)
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 00:10

  Васенька написав:як майор СБУ можу порекомендувати вішати всіх :)

Василий, какие тяжёлые наркотики Вы принимаете? Берегите себя, надежда села только на Вас: как майора, как депутата и просто молодого, (хотя уже и не столь, 2 года назад Вам 23 и вот... 35, хотя в Украине год как 5 лет...) брутального альфа-самца :)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 00:12

а накуя бидлу школа? можна аргументація?
Васенька
 
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