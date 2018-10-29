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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 жов, 2018 00:13
дівчинко смт а к один мені було 23???
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Васенька
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Додано: Вів 30 жов, 2018 00:20
Васенька написав:
дівчинко смт а к один мені було 23???
Василий, а что за праздник сегодня ? Что отмечаем ?
Живите своим умом!
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Додано: Вів 30 жов, 2018 00:24
Васенька написав:
дівчинко смт а к один мені було 23???
Уже давненько... Году этак в 2016...Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2016
Борода#p3823937 и тогда нестандартным айтишником были...
Говорю ж, друг, поделись секретом у кого наркоту берёшь...
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stm
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