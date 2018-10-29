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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 жов, 2018 00:20
Василий, а что за праздник сегодня ? Что отмечаем ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 30 жов, 2018 00:24
Уже давненько... Году этак в 2016...Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2016Борода#p3823937 и тогда нестандартным айтишником были...
Говорю ж, друг, поделись секретом у кого наркоту берёшь...
Додано: Вів 30 жов, 2018 02:23
Вася прекращай бухать. В 2016 тебе 23 года и ты айтишник , а в 2018--уже 35, ты из молодого толстого айтишника стал майором сбу? и ты кандидат в президенты?
Востаннє редагувалось Жека79 в Вів 30 жов, 2018 02:31, всього редагувалось 1 раз.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Вів 30 жов, 2018 02:30
Дійсно, у бізнесу в Україні є величезні можливості
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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