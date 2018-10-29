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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2507250825092510

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 00:13

дівчинко смт а к один мені було 23???
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 00:20

  Васенька написав:дівчинко смт а к один мені було 23???


Василий, а что за праздник сегодня ? Что отмечаем ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 00:24

  Васенька написав:дівчинко смт а к один мені було 23???

Уже давненько... Году этак в 2016...Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2016Борода#p3823937 и тогда нестандартным айтишником были...
Говорю ж, друг, поделись секретом у кого наркоту берёшь...
stm
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 02:23

  Васенька написав:дівчинко смт а к один мені було 23???



Зображення

Вася прекращай бухать. В 2016 тебе 23 года и ты айтишник :mrgreen: , а в 2018--уже 35, ты из молодого толстого айтишника стал майором сбу? и ты кандидат в президенты? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Жека79 в Вів 30 жов, 2018 02:31, всього редагувалось 1 раз.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 02:30

Дійсно, у бізнесу в Україні є величезні можливості https://uainfo.org/blognews/1540855672- ... oruyu.html
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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