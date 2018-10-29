Вася прекращай бухать. В 2016 тебе 23 года и ты айтишник , а в 2018--уже 35, ты из молодого толстого айтишника стал майором сбу? и ты кандидат в президенты?
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Додано: Вів 30 жов, 2018 02:23
Вася прекращай бухать. В 2016 тебе 23 года и ты айтишник , а в 2018--уже 35, ты из молодого толстого айтишника стал майором сбу? и ты кандидат в президенты?
Востаннє редагувалось Жека79 в Вів 30 жов, 2018 02:31, всього редагувалось 1 раз.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Вів 30 жов, 2018 09:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Но не более 5 друзей и 10 соток.
Иначе будет чудо с античудесным эффектом
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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