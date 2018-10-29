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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2506250725082509

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 02:23

  Васенька написав:дівчинко смт а к один мені було 23???



Зображення

Вася прекращай бухать. В 2016 тебе 23 года и ты айтишник :mrgreen: , а в 2018--уже 35, ты из молодого толстого айтишника стал майором сбу? и ты кандидат в президенты? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Жека79 в Вів 30 жов, 2018 02:31, всього редагувалось 1 раз.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stm написав:И даже если для украинского экономического чуда надо собрать 5 друзей и вырастить 10 соток морковки, я первая кто согласен!!!

Но не более 5 друзей и 10 соток.
Иначе будет чудо с античудесным эффектом
Украинские фермеры отказываются собирать урожай яблок из-за низких цен. Фрукты пропадают в украинских садах.

http://agroportal.ua/news/rastenievodstvo/ukrainskoe-yabloko-gniet-v-sadakh-a-magaziny-predlagayut-importnye-po-80-grn/#
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:35

Жека79

Кржн зводить з розуму. Нажаль Васенька лише чергова його жертва.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:59

  Serg-ik написав:Но не более 5 друзей и 10 соток.
Иначе будет чудо с античудесным эффектом
Украинские фермеры отказываются собирать урожай яблок из-за низких цен. Фрукты пропадают в украинских садах.

http://agroportal.ua/news/rastenievodstvo/ukrainskoe-yabloko-gniet-v-sadakh-a-magaziny-predlagayut-importnye-po-80-grn/#

К сожалению у нас недостаточные мощности перерабатывающей промышленности.
Перегнать яблоки в соковый концентрат и загнать арабам с китайцами по демпинговым ценам.
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 11:04

красивые фасады, модные МОПы? :)
наш народ "непомедим"

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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 11:49

1/4 миллиарда гривен будет стоить мостик !!
вместо 5 ДС на 575 малышей.!!! Или можно было построить 3 школы на 720 человек каждая !!! Но нет, МОСТ важнее !!!!!



Для сравнения,это почти половина стоимости шулявского моста ( 600 млн.грн )


Місток від Володимирської гірки до Арки Дружби народів коштуватиме як п’ять дитсадків чи все майно «Київенерго»
30 Жовтня 2018

КП «Інженерний центр» КМДА 17 вересня оголосило тендер щодо будівництва моста на очікувану суму 260,47 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Комунальники замовляють будівництво мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» у Печерському та Шевченківському районах до кінця 2019 року. За даними Київради, міст із бетону та скла буде завдовжки 210 м і завширшки від 6 м у регулярних зонах до 14 м у зонах оглядових майданчиків.



За очікувану вартість цього прогулянкового моста у 260,47 млн грн. можна було би:

викупити у Ріната Ахметова все майно компанії «Київенерго», що власне і зробила влада Києва у вересні 2018 року, викупивши за 269,49 млн грн. 200 транспортних засобів і машин, 40 тисяч одиниць іншого майна (від гідромуфт та каналізаційних труб до стільців і телефонів).
збудувати п’ять дитячих садків на 115 дітей кожен (за даними порталу «Є-Дата», будівельники Дніпропетровська ОДА перерахували ТОВ «Будмакс Компані» за будівництво дитсадка на 115 дітей у місті Підгородному 51,28 млн грн.);


провести демеркуризацію промислового майданчика заводу «Радикал» (у 2016 році заступниця голови постійної комісії Київради з питань екологічної політики Ганна Сандалова повідомляла, що для цього потрібно більше ніж 100 млн грн.);
придбати 113 автомобілів екстреної швидкої медичної допомоги типу В з обладнанням на базі Citroen Jumper (Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у серпні замовив їх ТОВ «Автоспецпром» по 2,30 млн грн.);

Подання пропозицій триватиме до 24 жовтня, аукціон відбудеться 29 листопада. За умовами тендеру, пропозиції оцінюватимуть за двома критеріями: «Ціна» – 80% та «Умови оплати робіт» від 30 до 121 календарного дня після виконання робіт – 20%.

У запитаннях до процедури ПрАТ «Укрсталь Конструкція» мільярдера Віталія Гайдука зазначило, що «у тендерній документації дуже орієнтовно вказаний перелік робіт, немає детальних кошторисів, креслинників». Замовник відповів, що перелік обсягів робіт, технічна документація та вимоги щодо досвіду викладені в тендерній документації.

http://nashigroshi.org/2018/10/30/misto ... U-EftoESeo
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 11:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В задницу тот Навигатор, со всеми вытекающими)) Шулеры, одним словом. Через одну кантору продают по одной цене, через ДБК продают по второй цене. ОП путаются в показаниях))) В общем, как бы там не крутили с метражом неликвидных и ликвидных однушек(42 или 56 квадратов) минимум вам квартира обойдется в 28-29 тысяч баксов. Точка. Тогда ищем другие варианты. А какие есть на сегодняшний момент? Никаких. Патриотика или Эврика в этой сегментации, такой ещё выбор
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:03

  Yuri_T написав:
в пятницу ехал к 9 утра через Дружбы и Патона в район ленинградской.
на съезде с Патона под бабой полицейский перекрыл движение.
пробка стояла от тампере.


а я на выходных был на том же перекрестке и попал на момент когда уже уходили регулировщики. Не много времени прошло, правда?

https://youtu.be/vcBYN4mE6uc
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:04

  zzzzzz написав:1/4 миллиарда гривен будет стоить мостик !!
вместо 5 ДС на 575 малышей.!!! Или можно было построить 3 школы на 720 человек каждая !!! Но нет, МОСТ важнее !!!!!
Для сравнения,это почти половина стоимости шулявского моста ( 600 млн.грн )



отличный будет мостик, с примерно таким видом
https://www.skypixel.com/photos/vladimirsky-descent
туристов тоже надо чем то привлекать, а где туристы - там и деньги
учись, студент

зы: панорама в июне снята, но даже тогда уже буровая вышка стояла)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:13

  striped написав:
  Yuri_T написав:
в пятницу ехал к 9 утра через Дружбы и Патона в район ленинградской.
на съезде с Патона под бабой полицейский перекрыл движение.
пробка стояла от тампере.


а я на выходных был на том же перекрестке и попал на момент когда уже уходили регулировщики. Не много времени прошло, правда?

https://youtu.be/vcBYN4mE6uc


там два дня дарницкий мост был перекрыт и кино какое то снимали с участием кучи ментовских машин
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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