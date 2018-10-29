Місток від Володимирської гірки до Арки Дружби народів коштуватиме як п’ять дитсадків чи все майно «Київенерго»

30 Жовтня 2018



КП «Інженерний центр» КМДА 17 вересня оголосило тендер щодо будівництва моста на очікувану суму 260,47 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».



Комунальники замовляють будівництво мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» у Печерському та Шевченківському районах до кінця 2019 року. За даними Київради, міст із бетону та скла буде завдовжки 210 м і завширшки від 6 м у регулярних зонах до 14 м у зонах оглядових майданчиків.







За очікувану вартість цього прогулянкового моста у 260,47 млн грн. можна було би:



викупити у Ріната Ахметова все майно компанії «Київенерго», що власне і зробила влада Києва у вересні 2018 року, викупивши за 269,49 млн грн. 200 транспортних засобів і машин, 40 тисяч одиниць іншого майна (від гідромуфт та каналізаційних труб до стільців і телефонів).

збудувати п’ять дитячих садків на 115 дітей кожен (за даними порталу «Є-Дата», будівельники Дніпропетровська ОДА перерахували ТОВ «Будмакс Компані» за будівництво дитсадка на 115 дітей у місті Підгородному 51,28 млн грн.);





провести демеркуризацію промислового майданчика заводу «Радикал» (у 2016 році заступниця голови постійної комісії Київради з питань екологічної політики Ганна Сандалова повідомляла, що для цього потрібно більше ніж 100 млн грн.);

придбати 113 автомобілів екстреної швидкої медичної допомоги типу В з обладнанням на базі Citroen Jumper (Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у серпні замовив їх ТОВ «Автоспецпром» по 2,30 млн грн.);



Подання пропозицій триватиме до 24 жовтня, аукціон відбудеться 29 листопада. За умовами тендеру, пропозиції оцінюватимуть за двома критеріями: «Ціна» – 80% та «Умови оплати робіт» від 30 до 121 календарного дня після виконання робіт – 20%.



У запитаннях до процедури ПрАТ «Укрсталь Конструкція» мільярдера Віталія Гайдука зазначило, що «у тендерній документації дуже орієнтовно вказаний перелік робіт, немає детальних кошторисів, креслинників». Замовник відповів, що перелік обсягів робіт, технічна документація та вимоги щодо досвіду викладені в тендерній документації.