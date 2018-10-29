Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
1/4 миллиарда гривен будет стоить мостик !! вместо 5 ДС на 575 малышей.!!! Или можно было построить 3 школы на 720 человек каждая !!! Но нет, МОСТ важнее !!!!!
Для сравнения,это почти половина стоимости шулявского моста ( 600 млн.грн )
Місток від Володимирської гірки до Арки Дружби народів коштуватиме як п’ять дитсадків чи все майно «Київенерго» 30 Жовтня 2018
КП «Інженерний центр» КМДА 17 вересня оголосило тендер щодо будівництва моста на очікувану суму 260,47 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Комунальники замовляють будівництво мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» у Печерському та Шевченківському районах до кінця 2019 року. За даними Київради, міст із бетону та скла буде завдовжки 210 м і завширшки від 6 м у регулярних зонах до 14 м у зонах оглядових майданчиків.
За очікувану вартість цього прогулянкового моста у 260,47 млн грн. можна було би:
викупити у Ріната Ахметова все майно компанії «Київенерго», що власне і зробила влада Києва у вересні 2018 року, викупивши за 269,49 млн грн. 200 транспортних засобів і машин, 40 тисяч одиниць іншого майна (від гідромуфт та каналізаційних труб до стільців і телефонів). збудувати п’ять дитячих садків на 115 дітей кожен (за даними порталу «Є-Дата», будівельники Дніпропетровська ОДА перерахували ТОВ «Будмакс Компані» за будівництво дитсадка на 115 дітей у місті Підгородному 51,28 млн грн.);
провести демеркуризацію промислового майданчика заводу «Радикал» (у 2016 році заступниця голови постійної комісії Київради з питань екологічної політики Ганна Сандалова повідомляла, що для цього потрібно більше ніж 100 млн грн.); придбати 113 автомобілів екстреної швидкої медичної допомоги типу В з обладнанням на базі Citroen Jumper (Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у серпні замовив їх ТОВ «Автоспецпром» по 2,30 млн грн.);
Подання пропозицій триватиме до 24 жовтня, аукціон відбудеться 29 листопада. За умовами тендеру, пропозиції оцінюватимуть за двома критеріями: «Ціна» – 80% та «Умови оплати робіт» від 30 до 121 календарного дня після виконання робіт – 20%.
У запитаннях до процедури ПрАТ «Укрсталь Конструкція» мільярдера Віталія Гайдука зазначило, що «у тендерній документації дуже орієнтовно вказаний перелік робіт, немає детальних кошторисів, креслинників». Замовник відповів, що перелік обсягів робіт, технічна документація та вимоги щодо досвіду викладені в тендерній документації.
В задницу тот Навигатор, со всеми вытекающими)) Шулеры, одним словом. Через одну кантору продают по одной цене, через ДБК продают по второй цене. ОП путаются в показаниях))) В общем, как бы там не крутили с метражом неликвидных и ликвидных однушек(42 или 56 квадратов) минимум вам квартира обойдется в 28-29 тысяч баксов. Точка. Тогда ищем другие варианты. А какие есть на сегодняшний момент? Никаких. Патриотика или Эврика в этой сегментации, такой ещё выбор
zzzzzz написав:1/4 миллиарда гривен будет стоить мостик !! вместо 5 ДС на 575 малышей.!!! Или можно было построить 3 школы на 720 человек каждая !!! Но нет, МОСТ важнее !!!!! Для сравнения,это почти половина стоимости шулявского моста ( 600 млн.грн )