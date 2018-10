Додано: Вів 30 жов, 2018 12:04

zzzzzz написав: 1/4 миллиарда гривен будет стоить мостик !!

вместо 5 ДС на 575 малышей.!!! Или можно было построить 3 школы на 720 человек каждая !!! Но нет, МОСТ важнее !!!!!

Для сравнения,это почти половина стоимости шулявского моста ( 600 млн.грн )

отличный будет мостик, с примерно таким видом

https://www.skypixel.com/photos/vladimirsky-descent

туристов тоже надо чем то привлекать, а где туристы - там и деньги

учись, студент



