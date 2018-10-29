Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Александр Пабат 11 октября в 11:23 · И не то, чтобы да и не то, чтобы нет. Проекты столичного здравоохранения выполнены наполовину.
По состоянию на 1 октября, из общего объема предусмотренных средств по Департаменту охраны здоровья Киевской городской администрации (273,7 млн грн) выполнено работ на сумму 127,6 млн грн, что составляет всего 46,6 %. По отдельным направлениям:
Медикаментозное обеспечение – 59,5% Обеспечение медоборудованием – 56,6% Капремонт – 46%
Из социально значимого, но затянутого и нереализованного – реконструкция приёмного отделения Александровской больницы и реконструкция общежития для медработников. Как быть медиком и не поглядывать в направлении Польши в системе, которая функционирует на 50%?
Пост ФБ не открывал, но по картинке про тот же Израиль - там одно только лепестричество за месяц баксов на 70 лехко, вода очень дорого, любой сервис (обслуживание дома) - также, потому 200 долл за всю коммуналь - сомнительно, думаю дороже. Средний доход в пересчете на среднюю семью - действительно примерно 5000, но тогда и в Украине надо брать минимум две средние ЗП - и это куда поболее 8кгрн, а коммуналь 3000 грн - это явно в период отопления (тогда тем более отпадает смысл сравнения с Израилем). Ну в общем классика
а меня доход покоробил - в Израеле типа больше Германии.. При том что ВВП у Германии на 10% больше на человека а с учтётом покупательной способности разница на 38% в пользу Германии... не верю просто в это Г. По коммуналке - зависит от площади квартиры, от типа обслуживающей компании (собирают сразу условно "на крышу" или "радуют" раз в 5 лет поборами) ну и от методики подсчета - включаем местный дорогой интернет или нет, и так далее...
По Мальте - там же английский, а Пoльше надо еще польский учить...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Хомякоид написав: Так как это роботяга на заводе, взял отпуск месяц и сделал ремонт своими руками. Сколько все это обошлось не знаю. Здесь есть строй. супермаркеты.
Одному, за месяц в доме? Это ненаучная фантастика.
Вообще на фото что он мне показывал я видел задействованным всю семью, тещу и жену как минимум. Может кого-то еще нанимал, я особо не интересовался, для меня был прайс интересен и дом на фотках ну и кредитная ставка в банке. Дом кстати капитальный, с подвалом каменным а не блочным. Мне интересно, до какого года такие дома строили.
Тысяча или 50 лет – наши бизнесмены и политики настолько масштабны, что время не имеет для них значения. А технологии применяют настолько передовые, что ни какие особые условия строительства в столице им не страшны. «Большой Киев» собрал пять самых разрушительных строек столицы Подробнее: https://bigkiev.com.ua/content/razrushi ... oyki-kieva