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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2507250825092510

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:23

kingkongovets

Мост важнее ???

Александр Пабат
11 октября в 11:23 ·
И не то, чтобы да и не то, чтобы нет. Проекты столичного здравоохранения выполнены наполовину.

По состоянию на 1 октября, из общего объема предусмотренных средств по Департаменту охраны здоровья Киевской городской администрации (273,7 млн грн) выполнено работ на сумму 127,6 млн грн, что составляет всего 46,6 %. По отдельным направлениям:

Медикаментозное обеспечение – 59,5%
Обеспечение медоборудованием – 56,6%
Капремонт – 46%

Из социально значимого, но затянутого и нереализованного – реконструкция приёмного отделения Александровской больницы и реконструкция общежития для медработников.
Как быть медиком и не поглядывать в направлении Польши в системе, которая функционирует на 50%?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:26

  Faceless написав:
  kingkongovets написав:Немного о связи Зрады и Манипуляции
Зображення

https://www.facebook.com/10000102849642 ... 243964404/

Пост ФБ не открывал, но по картинке про тот же Израиль - там одно только лепестричество за месяц баксов на 70 лехко, вода очень дорого, любой сервис (обслуживание дома) - также, потому 200 долл за всю коммуналь - сомнительно, думаю дороже. Средний доход в пересчете на среднюю семью - действительно примерно 5000, но тогда и в Украине надо брать минимум две средние ЗП - и это куда поболее 8кгрн, а коммуналь 3000 грн - это явно в период отопления (тогда тем более отпадает смысл сравнения с Израилем). Ну в общем классика


а меня доход покоробил - в Израеле типа больше Германии.. При том что ВВП у Германии на 10% больше на человека а с учтётом покупательной способности разница на 38% в пользу Германии... не верю просто в это Г.
По коммуналке - зависит от площади квартиры, от типа обслуживающей компании (собирают сразу условно "на крышу" или "радуют" раз в 5 лет поборами) ну и от методики подсчета - включаем местный дорогой интернет или нет, и так далее...

По Мальте - там же английский, а Пoльше надо еще польский учить...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 13:08

Kripo

Таблица как таблица, просто сравнительная база неадекватная. Сингапур или Бахрейн бы ещё влепили :). Корректнее соседей брать - Болгарию, Румынию, хотя бы до их уровня подтянуться.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:12

  UA написав:
  Хомякоид написав:
Так как это роботяга на заводе, взял отпуск месяц и сделал ремонт своими руками.
Сколько все это обошлось не знаю. Здесь есть строй. супермаркеты.

Одному, за месяц в доме?
Это ненаучная фантастика.


Вообще на фото что он мне показывал я видел задействованным всю семью, тещу и жену как минимум. Может кого-то еще нанимал, я особо не интересовался, для меня был прайс интересен и дом на фотках ну и кредитная ставка в банке.
Дом кстати капитальный, с подвалом каменным а не блочным.
Мне интересно, до какого года такие дома строили.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тысяча или 50 лет – наши бизнесмены и политики настолько масштабны, что время не имеет для них значения. А технологии применяют настолько передовые, что ни какие особые условия строительства в столице им не страшны. «Большой Киев» собрал пять самых разрушительных строек столицы
Подробнее: https://bigkiev.com.ua/content/razrushi ... oyki-kieva
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:16

  pesikot написав:
  Хомякоид написав: Так как это роботяга на заводе, взял отпуск месяц и сделал ремонт своими руками.
Сколько все это обошлось не знаю. Здесь есть строй. супермаркеты.

Студент в Германии говорите.
А обороты речи, как у советского пенсионера на лавочке.
"Роботяга", "ремонт в отпуск своими руками".
Ну продолжай ... сказочник :-)


Садись двойка. Считай что я Флаймана угол в подвале снимаю и успокойся.
В ингор парниша. Я от тебя и так тут полезной информации не видел.
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:23

  Хомякоид написав:
  pesikot написав:
  Хомякоид написав: Так как это роботяга на заводе, взял отпуск месяц и сделал ремонт своими руками.
Сколько все это обошлось не знаю. Здесь есть строй. супермаркеты.

Студент в Германии говорите.
А обороты речи, как у советского пенсионера на лавочке.
"Роботяга", "ремонт в отпуск своими руками".
Ну продолжай ... сказочник :-)


Садись двойка. Считай что я Флаймана угол в подвале снимаю и успокойся.
В ингор парниша. Я от тебя и так тут полезной информации не видел.


Так для тебе єдина корисна інфа це де задешево взяти дошки щоб забити вікна...
А її ніхто не знає... може на строимдом сходи?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

на шулявке сдают 1к за 2400 грн
зацените
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-1-ko ... WNDo1_DL1k
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