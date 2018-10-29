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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 жов, 2018 16:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Эксперты рассказали, как формируются цены на квартиры.
Додано: Вів 30 жов, 2018 16:33
Как в Украине будут отбирать квартиры за долги
Жертвы бебибума 70-80х
Додано: Вів 30 жов, 2018 16:45
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 30 жов, 2018 16:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Flyman на заметку.
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
Додано: Вів 30 жов, 2018 16:52
Ого-го-го, яка висока ціна !!! Орендодавець явно без Бога у серці. Хоча б елементарну совість треба мати. ))
Додано: Вів 30 жов, 2018 16:58
это еще раз доказывает то что локация рулит
ну можете себе представить такое за 2500 на ПОХе?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 30 жов, 2018 16:59
с языка сняли
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 30 жов, 2018 17:14
не подскажите, Когда закончится обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 30 жов, 2018 17:41
мега-сити потух
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