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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2508250925102511

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Эксперты рассказали, как формируются цены на квартиры.

https://www.segodnya.ua/economics/realt ... 84153.html
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:33

Как в Украине будут отбирать квартиры за долги

http://finance.bigmir.net/realty/96068- ... y-za-dolgi
Жертвы бебибума 70-80х
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:45

  kingkongovets написав:там два дня дарницкий мост был перекрыт и кино какое то снимали с участием кучи ментовских машин

:shock:
Популярная американская певица Майли Сайрус сняла клип в Киеве на Дарницком мосту

https://newsone.ua/news/show-biz/populj ... mostu.html
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-1-ko ... C3Q1L.html

Flyman на заметку.
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:52

  X-Fresh написав:на шулявке сдают 1к за 2400 грн
зацените
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-1-ko ... WNDo1_DL1k

Ого-го-го, яка висока ціна !!! Орендодавець явно без Бога у серці. Хоча б елементарну совість треба мати. ))
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:58

  барабашов написав:Первый унитаз на последнем фото впечатляет. У Муха наверно он всё же помыт, наверно. МОП интересно когда последний раз ремонтировался?


это еще раз доказывает то что локация рулит
ну можете себе представить такое за 2500 на ПОХе?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:59

  Прохожий написав:
  барабашов написав:Первый унитаз на последнем фото впечатляет. У Муха наверно он всё же помыт, наверно. МОП интересно когда последний раз ремонтировался?


это еще раз доказывает то что локация рулит
ну можете себе представить такое за 2500 на ПОХе?


с языка сняли :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:14

не подскажите, Когда закончится обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:41

мега-сити потух

https://dtek-kem.com.ua/news/658
морда
 
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