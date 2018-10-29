Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Форточка возможностей гражданства США закрывается "Президент США считает нелепым предоставление гражданства всем рожденным в стране иностранцам"
шо еще раз доказывает, шо популизм - проблема не только украины все мои знакомые, много лет живущие в сша, говорят шо работяги за него горой - экономика давно не была на таком подъеме, в техасе да и везде где сланцы и трекинг - нереальный бум, строятся дороги и такие развязки шо позавидуют япония и китай вместе взятые но - работяги в силу узости своего кругозора не могут понять шо рыжий популист стремясь выполнить свои популистские предвыборные обещания подрывает американские основы и во шо это может вылиться в будущем
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Киевский окружной административный суд решением №826/2414/17 от 09 октября 2018 года обязал ООО «Инвестиционно-строительная группа» снизить этажность ЖК Fresco Sofia. Решение Киевсовета от 14 июля 2016 года, по которому этажность застройки признана незаконной, остается в силе. Застройщик должен остановить строительство и демонтировать два верхних достроенных этажа. При невыполнении этих требований договор аренды участка на улице Олеся Гончара, 17/23 будет досрочно разорван. Источник: domik.ua