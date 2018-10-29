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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2510251125122513>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 18:10

  морда написав:https://dtek-kem.com.ua/news/658

Питання чому він взагалі запалював вогні.
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 18:18

  морда написав:https://dtek-kem.com.ua/news/658


через час включат, я в теме
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 18:19

  27661 написав:не подскажите, Когда закончится обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Никогда
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 18:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.liga.net/world/news/tramp- ... sev-v-ssha

Форточка возможностей гражданства США закрывается
"Президент США считает нелепым предоставление гражданства всем рожденным в стране иностранцам"
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 18:36

Попалась ссылка на тепловую карту цен недвиги, в Киеве бы такое :)
[url]https://квартиры-домики.рф/Карта-цен?55.755826,37.6173&11&3&245[/url]
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 18:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Mazay256 написав:Попалась ссылка на тепловую карту цен недвиги, в Киеве бы такое

На бомбере вроде есть
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 18:40

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

_Mykola_ написав:https://news.liga.net/world/news/tramp-hochet-sdelat-bessmyslennymi-rody-inostrantsev-v-ssha

Форточка возможностей гражданства США закрывается
"Президент США считает нелепым предоставление гражданства всем рожденным в стране иностранцам"


шо еще раз доказывает, шо популизм - проблема не только украины
все мои знакомые, много лет живущие в сша, говорят шо работяги за него горой - экономика давно не была на таком подъеме, в техасе да и везде где сланцы и трекинг - нереальный бум, строятся дороги и такие развязки шо позавидуют япония и китай вместе взятые
но - работяги в силу узости своего кругозора не могут понять шо рыжий популист стремясь выполнить свои популистские предвыборные обещания подрывает американские основы и во шо это может вылиться в будущем
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 18:53

  Хомякоид написав:
  pesikot написав:
  Хомякоид написав: Так как это роботяга на заводе, взял отпуск месяц и сделал ремонт своими руками.
Сколько все это обошлось не знаю. Здесь есть строй. супермаркеты.

Студент в Германии говорите.
А обороты речи, как у советского пенсионера на лавочке.
"Роботяга", "ремонт в отпуск своими руками".
Ну продолжай ... сказочник :-)


Садись двойка. Считай что я Флаймана угол в подвале снимаю и успокойся.
В игнор парниша. Я от тебя и так тут полезной информации не видел.

Так ты не студент, а Эллочка-щёлочка :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: с ПМС и 70кг лишнего веса?
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 19:26

Киевский окружной административный суд решением №826/2414/17 от 09 октября 2018 года обязал ООО «Инвестиционно-строительная группа» снизить этажность ЖК Fresco Sofia. Решение Киевсовета от 14 июля 2016 года, по которому этажность застройки признана незаконной, остается в силе. Застройщик должен остановить строительство и демонтировать два верхних достроенных этажа. При невыполнении этих требований договор аренды участка на улице Олеся Гончара, 17/23 будет досрочно разорван.
Источник: domik.ua
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 19:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Стало известно, где и почем в Киеве продается и сдается в аренду элитное жилье

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... ium=social

зы: видно шо статью лохи писали - ни слова про мопы и фасады
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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