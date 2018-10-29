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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 30 жов, 2018 19:28
ihorkyiv написав:
Ого-го-го, яка висока ціна !!! Орендодавець явно без Бога у серці. Хоча б елементарну совість треба мати. ))
объява уже не актуальна. морды говорят что ушла за несколько часов
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X-Fresh
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Додано: Вів 30 жов, 2018 19:40
X-Fresh написав: ihorkyiv написав:
Ого-го-го, яка висока ціна !!! Орендодавець явно без Бога у серці. Хоча б елементарну совість треба мати. ))
объява уже не актуальна. морды говорят что ушла за несколько часов
Та ну нах. Лучше уж комнату в ипенях снимать, чем в таком говнище жить. Хотя, для табора цыган самое то.
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Gastarbaiter
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Додано: Вів 30 жов, 2018 19:51
Gastarbaiter написав: X-Fresh написав:
объява уже не актуальна. морды говорят что ушла за несколько часов
Та ну нах. Лучше уж комнату в ипенях снимать, чем в таком говнище жить. Хотя, для табора цыган самое то.
Ничего вы не шарите в современном искусстве))
Там можно проводить фотосессии, сериалы снимать. Все в дизайне органично и каллоритно )))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 30 жов, 2018 19:52
X-Fresh написав: ihorkyiv написав:
Ого-го-го, яка висока ціна !!! Орендодавець явно без Бога у серці. Хоча б елементарну совість треба мати. ))
объява уже не актуальна. морды говорят что ушла за несколько часов
Може хтось з місцевих для свого собаки винайняв як будку ?? Ванна шикарна - лапи мити. Але я б на місці Грінпісу орендаря по судах затаскав за знущання над твариною.
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ihorkyiv
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Додано: Вів 30 жов, 2018 19:57
Жека79 написав: морда написав:
https://dtek-kem.com.ua/news/658
через час включат, я в теме
УКОвцы дорогу опять перекроют? Странное дело, вроде не хрущобы какие, парковка забита авто, ай-яй-яй
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vano80
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