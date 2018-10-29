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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2510251125122513

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1152
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
248
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
182
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
42
Ціна
19%
215
Якість будівництва
16%
179
Всього голосів : 1152
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 19:28

  ihorkyiv написав:
  X-Fresh написав:на шулявке сдают 1к за 2400 грн
зацените
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-1-ko ... WNDo1_DL1k

Ого-го-го, яка висока ціна !!! Орендодавець явно без Бога у серці. Хоча б елементарну совість треба мати. ))


объява уже не актуальна. морды говорят что ушла за несколько часов
X-Fresh
 
Повідомлень: 520
З нами з: 17.05.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 19:40

  X-Fresh написав:
  ihorkyiv написав:
  X-Fresh написав:на шулявке сдают 1к за 2400 грн
зацените
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-1-ko ... WNDo1_DL1k

Ого-го-го, яка висока ціна !!! Орендодавець явно без Бога у серці. Хоча б елементарну совість треба мати. ))


объява уже не актуальна. морды говорят что ушла за несколько часов

Та ну нах. Лучше уж комнату в ипенях снимать, чем в таком говнище жить. Хотя, для табора цыган самое то.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 428
З нами з: 26.02.18
Подякував: 105 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 19:51

  Gastarbaiter написав:
  X-Fresh написав:
объява уже не актуальна. морды говорят что ушла за несколько часов

Та ну нах. Лучше уж комнату в ипенях снимать, чем в таком говнище жить. Хотя, для табора цыган самое то.


Ничего вы не шарите в современном искусстве))
Там можно проводить фотосессии, сериалы снимать. Все в дизайне органично и каллоритно )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлень: 28593
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7
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 19:52

  X-Fresh написав:
  ihorkyiv написав:
  X-Fresh написав:на шулявке сдают 1к за 2400 грн
зацените
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-1-ko ... WNDo1_DL1k

Ого-го-го, яка висока ціна !!! Орендодавець явно без Бога у серці. Хоча б елементарну совість треба мати. ))


объява уже не актуальна. морды говорят что ушла за несколько часов

Може хтось з місцевих для свого собаки винайняв як будку ?? Ванна шикарна - лапи мити. Але я б на місці Грінпісу орендаря по судах затаскав за знущання над твариною.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 19:57

  Жека79 написав:
  морда написав:https://dtek-kem.com.ua/news/658


через час включат, я в теме


УКОвцы дорогу опять перекроют? Странное дело, вроде не хрущобы какие, парковка забита авто, ай-яй-яй :D
vano80
 
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