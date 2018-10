Додано: Вів 30 жов, 2018 18:40

_Mykola_ написав: https://news.liga.net/world/news/tramp-hochet-sdelat-bessmyslennymi-rody-inostrantsev-v-ssha



Форточка возможностей гражданства США закрывается

"Президент США считает нелепым предоставление гражданства всем рожденным в стране иностранцам"



шо еще раз доказывает, шо популизм - проблема не только украины

все мои знакомые, много лет живущие в сша, говорят шо работяги за него горой - экономика давно не была на таком подъеме, в техасе да и везде где сланцы и трекинг - нереальный бум, строятся дороги и такие развязки шо позавидуют япония и китай вместе взятые

но - работяги в силу узости своего кругозора не могут понять шо рыжий популист стремясь выполнить свои популистские предвыборные обещания подрывает американские основы и во шо это может вылиться в будущем шо еще раз доказывает, шо популизм - проблема не только украинывсе мои знакомые, много лет живущие в сша, говорят шо работяги за него горой - экономика давно не была на таком подъеме, в техасе да и везде где сланцы и трекинг - нереальный бум, строятся дороги и такие развязки шо позавидуют япония и китай вместе взятыено - работяги в силу узости своего кругозора не могут понять шо рыжий популист стремясь выполнить свои популистские предвыборные обещания подрывает американские основы и во шо это может вылиться в будущем

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.